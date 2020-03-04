#Букви розповідають, що про нього відомо.
Біографія
Владислав Криклій родився 23 листопада 1986 року в Києві. У 2009 році Владислав Криклій отримав ступінь магістра фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2015 році захистив дисертацію на тему “Недержавні Пенсійні Фонди в системі пенсійного забезпечення в Україні” та отримав ступінь кандидата економічних наук.
Колишній начальник Головного сервісного центру МВС України. До МВС працював в інвестиційних компаніях. У Раду пройшов за списком “Слуги народу” (№12), проте вважається людиною глави МВС Арсена Авакова.
Фото: facebook/Vladyslav Kryklii
Кар’єра
З 2002 по 2008 – начальник відділу по роботі з цінними паперами на фондовому ринку в КБ Інтербанк.
З 2008 по 2010 рр. – працював в департаменті корпоративних фінансів в інвестиційній компанії Аструм інвестиційний менеджмент.
З 2011 по 2013 рр. – директор ТОВ “Кіно-театр”.
З 2014 по 2015 рр. – радник міністра МВС України Арсена Авакова.
З березня по листопад 2015 року – заступник начальника ДАІ МВС України (займався ліквідацією).
З листопада 2015 року – керівник Головного сервісного центру МВС України.
Очолював робочу групу з впровадження автоматичної фото-відеофіксації ПДР в МВС.
На парламентських виборах 2019 обраний народним депутатом від партії “Слуга народу”, № 12 в списку.
29 серпня 2019 року Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів, Владислав Криклій призначений міністром інфраструктури України.
- Парламент затвердив призначення Дениса Шмигаля новим головою уряду.
- Раніше сьогодні Верховна Рада України підтримала відставку Прем’єр–міністра Олексія Гончарука і його Уряду.