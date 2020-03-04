Міністр інфраструктури Владислав Криклій зберіг свою посаду і продовжить працювати в новому уряді прем'єра Дениса Шмигаля.

#Букви розповідають, що про нього відомо.

Біографія

Владислав Криклій родився 23 листопада 1986 року в Києві. У 2009 році Владислав Криклій отримав ступінь магістра фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2015 році захистив дисертацію на тему “Недержавні Пенсійні Фонди в системі пенсійного забезпечення в Україні” та отримав ступінь кандидата економічних наук.

Колишній начальник Головного сервісного центру МВС України. До МВС працював в інвестиційних компаніях. У Раду пройшов за списком “Слуги народу” (№12), проте вважається людиною глави МВС Арсена Авакова.

Фото: facebook/Vladyslav Kryklii

Кар’єра

З 2002 по 2008 – начальник відділу по роботі з цінними паперами на фондовому ринку в КБ Інтербанк.

З 2008 по 2010 рр. – працював в департаменті корпоративних фінансів в інвестиційній компанії Аструм інвестиційний менеджмент.

З 2011 по 2013 рр. – директор ТОВ “Кіно-театр”.

З 2014 по 2015 рр. – радник міністра МВС України Арсена Авакова.

З березня по листопад 2015 року – заступник начальника ДАІ МВС України (займався ліквідацією).

З листопада 2015 року – керівник Головного сервісного центру МВС України.

Очолював робочу групу з впровадження автоматичної фото-відеофіксації ПДР в МВС.

На парламентських виборах 2019 обраний народним депутатом від партії “Слуга народу”, № 12 в списку.

29 серпня 2019 року Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету міністрів, Владислав Криклій призначений міністром інфраструктури України.