За шість років не створено жодного ефективного переговорного майданчика, який сприяв деокупації Автономної Республіки Крим. А у межах Нормандської четвірки Росія не хоче обговорювати це питання.

Про це в інтерв’ю інформаційному телеканалу Euronews сказав президент Володимир Зеленський.

У межах Нормандського переговорного процесу Росія не хоче обговорювати питання деокупації Автономної Республіки Крим.

За словами Зеленського, з Кримом ситуація складніша, ніж з Донбасом. Він порушував “кримське питання” на переговорах у Нормандському форматі, але Росія відмовилася його обговорювати.

“Але Крим – наша територія, ми його повернемо. Я кажу відверто, що потужного майданчика, на якому піднімалося б це питання, я вважаю, поки що немає. Я вважаю, що шість років такого майданчика не існувало в природі. Окрім санкцій, за які я вдячний нашим партнерам і які ми з ними проговорюємо, і вони продовжуються. Нам допомагає не тільки Європа – допомагають США та інші країни. Більше нічого я не бачу. Чи я збираюся ще щось робити? Так”, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що для нього деокупація Криму так само в пріорітеті, як і повернення окупованих районів Донбасу.

“Я не знаю різниці між цими питаннями. Єдине, що в ситуації на сході – там гинуть люди, тому саме в цьому, людському факторі для мене особисто це (питання відновлення миру на Донбасі, – ред.) – на першому місці. Але на тому самому рівні, тому що обидві території – наші й повинні повернутися”, – зазначив Володимир Зеленський.

На думку президента, ті, хто допустив “легку здачу Криму”, повинні понести відповідальність.

“Віддавати Крим не можна було. Це велика проблема. Але сьогодні ми вже не можемо говорити та кусати лікті щодо того, як це відбулося. Я впевнений, що за це коли-небудь всі відповідатимуть. Багато хто в цьому брав участь”, – сказав Зеленський.

Довідка. Голова інформаційного телеканалу Euronews – Валід Арфуш – український підприємець, продюсер ліванського походження. У 2005 році у власному журналі “Папараzzи” про життя зірок шоу-бізнесу і можновладців, опублікували статтю, присвячену синові третього президента України Віктора Ющенка – Андрія Ющенка. У матеріалі були фото сина президента з відпочинку в Туреччині, де він був зі своєю дівчиною. Останній, нібито в помсту за статтю, організував підпал автомобіля Bentley, що належав Арфушу.

У відповідь Арфуш вимагав, щоб у відношенні не тільки Андрія Ющенка, а й його батька, відкрили кримінальні виробництва на території України і Франції.

Також варто відзначити, що з серпня 2007 по лютий 2010 Арфуш був головою міжнародного відділу прес-служби кандидата в президенти, а пізніше президента України Віктора Януковича.