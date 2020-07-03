Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

“Президент України Володимир Зеленський поставив завдання правоохоронним органам дати оцінку діям працівників Державного бюро розслідувань, які допустили вилучення військових приладів з військових частин Повітряних сил Збройних сил України, що поставило під загрозу бойову готовність частин протиповітряної оборони (ППО) України”, – сказано в повідомленні.

При цьому президент висловив глибоку стурбованість діями співробітників ДБР із втручання в діяльність ППО, яка впливає на виконання завдань з охорони повітряного простору.

“Керівникам СБУ і ДБР – негайно надати відповідну правову оцінку діям своїх співробітників і вжити вичерпних заходів для мінімізації можливих наслідків. Ситуацію беру під особистий контроль”, – сказав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, 1 липня слідчі Державного бюро розслідувань під час обшуків вилучили з зенітних ракетних бригад Повітряних сил ЗС України, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ прилади (клістрони), які є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що “створюється враження, що це (обшуки й вилучення обладнання — ред.) чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави”.