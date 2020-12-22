Президент Володимир Зеленський утворив Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Новий орган буде сприяти налагодженню діалогу між органами державної влади та ФОПами.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

“Утворити Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва як консультативно-дорадчий орган при президентові України”, – йдеться в документі.

Зазначається, що Раду утворено “з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади та суб’єктів малого підприємництва, їх громадських об’єднань”.

Головою Ради призначено заступника керівника ОПУ Юлію Свириденко. Тепер вона має у п’ятиденний строк внести кандидатури персонального складу Ради.

Під час першого засідання голова ОПУ Андрій Єрмак закликав максимально швидко організувати роботу органу та в короткі строки опрацювати пропозиції й підготувати рішення щодо вирішення проблемних питань малого підприємництва. Ці пропозиції будуть передані для розгляду Національній раді реформ при президентові.

Своєю чергою голова Ради Юлія Свириденко розповіла, що в Україні близько 1,8 млн малих підприємців, тому дуже важливо почути їхні реальні проблеми та допомогти їх вирішити.