Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
“Утворити Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва як консультативно-дорадчий орган при президентові України”, – йдеться в документі.
Зазначається, що Раду утворено “з метою сприяння налагодженню конструктивної взаємодії органів державної влади та суб’єктів малого підприємництва, їх громадських об’єднань”.
Головою Ради призначено заступника керівника ОПУ Юлію Свириденко. Тепер вона має у п’ятиденний строк внести кандидатури персонального складу Ради.
Під час першого засідання голова ОПУ Андрій Єрмак закликав максимально швидко організувати роботу органу та в короткі строки опрацювати пропозиції й підготувати рішення щодо вирішення проблемних питань малого підприємництва. Ці пропозиції будуть передані для розгляду Національній раді реформ при президентові.
Своєю чергою голова Ради Юлія Свириденко розповіла, що в Україні близько 1,8 млн малих підприємців, тому дуже важливо почути їхні реальні проблеми та допомогти їх вирішити.
- 10 грудня набули чинності закони щодо підтримки бізнесу на період карантину. Ці закони були ініційовані президентом України Володимиром Зеленським.