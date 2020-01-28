Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає збільшення штату Ради нацбезпеки і оборони України (РНБОУ) на 30 осіб.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

В указі Президента України від 27 січня 2015 №37, підписаному Петром Порошенко, чисельність співробітників Ради була визначена в кількості не більше 160 осіб.

“Затвердити граничну чисельність працівників Апарату Ради національної безпеки і оборони України у кількості 160 штатних одиниць”, — йдеться в указі.

У понеділок, 28 січня, Президент Володимир Зеленський підписав указ №27 / 2020 року, що вносить в документ наступні зміни:

“У статті 1 Указу Президента України від 27 січня 2015 року № 37 “Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України” цифри “160” замінити цифрами “190”.

Таким чином, допустима кількість співробітників РНБО було збільшено на 30. Указ вступив в силу з моменту публікації.

Довідка. Рада національної безпеки і оборони України (РНБОУ) — координаційний орган при Президенті України з питань національної безпеки та оборони України. Був утворений указом президента України в 1996 році.

Функціями органу є внесення пропозицій Президенту України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони. Також РНБО служить для координації та контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки та оборони в мирний час/в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій.