Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Банькова з посади посла України в Румунії.

Відповідний указ №274/2020 опубліковано на сайті глави держави.

“Звільнити Банькова Олександра Сергійовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Румунії”, – йдеться в указі.

Як відомо, Баньков був призначений на цю посаду в квітні 2017 року указом президента Порошенка.

У системі МЗС України Баньков працює з 2006 року. На дипломатичні службі працював третім секретарем з консульських питань Посольства України в Румунії, згодом директором Департаменту секретаріату Міністра закордонних справ України.

З 2006 по 2010 — працював аташе, третім секретарем з консульських питань Посольства України в Румунії.

З 2010 по 2014 — займав посади третього, другого, першого секретаря, радника Міністерства закордонних справ України.

З 2014 по 2017 — Заступник директора, Директор Департаменту секретаріату Міністра закордонних справ України.

4 квітня 2017 року був призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Румунії.