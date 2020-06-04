Про це повідомляє пресслужба президента.
Президенту показали тир і запропонували зробити постріл самому. Зеленський погодився і влучив у ногу намальованому на мішені кабану.
“Не вбив – вже добре. Вбивати не можна”, – пожартував Зеленський.
Фото: facebook.com/president.gov.ua
Президент приїхав до Кам’янця-Подільського для наради з представниками туристичної галузі.
- Напередодні Володимир Зеленський разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком, Віктором Ляшком та іншими чиновниками відвідали кафе в Хмельницькому. Фото, як вони п’ють каву всередині закладу, оприлюднила пресслужба глави держави.