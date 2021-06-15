Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.
“Звільнити Кулебу Миколу Миколайовича з посади Уповноваженого президента України з прав дитини”, — йдеться в тексті указу.
Як відомо, 17 грудня 2014 року Микола Кулеба був призначений Уповноваженим президента України з прав дитини.
1 червня 2019 року Кулеба був перепризначений на цю ж посаду.
Крім того, президент призначив Дар’ю Герасимчук уповноваженою з прав дитини та дитячої реабілітації.
Решта указів президента від 15 червня містять такі рішення:
- звільнення Романа Семенченка з посади уповноваженого президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України
- призначення уповноваженого з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка радником з цього ж профілю
- звільнення Валерія Сушкевича з посади уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю
- призначення Тетяни Ломакіної уповноваженою президента з питань безбар’єрності
- призначення Ольги Будник уповноваженою президента з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту
Також Зеленський увільнив Романа Лещенка, який наразі є міністром аграрної політики, від обов’язків уповноваженого президента з земельних питань.
- Генерал-майора Збройних сил України, колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса звільнили з ЗСУ.