Про це Зеленський повідомив в соцмережі Facebook.

В понеділок, 16 серпня, за участю глави української держави Володимира Зеленського відбудеться нарада, присвячена встановленню причин та обставин смерті криворізького міського голови Костянтина Павлова.

“Завтра заслухаю доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу”, – заявив Зеленський.

Президент України обіцяє “тримати цю справу під особистим контролем і наполягати на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу”.