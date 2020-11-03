Президент України Володимир Зеленський вітає звільнення нацгвардійця Віталія Марківа, який несправедливо був засуджений до 24 років позбавлення волі в Італії за смерть журналіста.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський нагадав, що особисто проводив перемовини щодо звільнення Віталія Марківа з очільниками Італії з проханням сприяти перегляду справи заради винесення справедливого рішення.

“Одна помилка перекладу могла призвести до руйнування долі нашого нацгвардійця. І всією країною ми пильно стежили за справою Віталія, переймалися. Звільнення нацгвардійця Марківа – це перемога справедливості. Щиро дякую і італійській стороні, і всій команді, яка працювала задля досягнення цієї справедливотсі. Без участі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, українських дипломатів, Офісу президента нам би не вдалося витягнути Віталія з в’язниці. Всіх нас вітаю. Це справді свято. Справделивість має завжди торжествувати”, – зазначив президент.

Глава держави додав, що очікує якнайшвидшого прибуття Марківа в Україну.