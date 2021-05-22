Про це свідчать укази глави держави №208 та №209.

Зокрема, Зеленський виключив зі складу наглядової ради Володимира Горбуліна.

Горбулін – український вчений і державний діяч, доктор технічних наук, професор, академік (з 1997) і віцепрезидент (з 2015) Національної академії наук України.

Він обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки й оборони України в 1996-1999 роках. Горбулін також є одним з авторів Концепції національної безпеки й оборони України, Державної програми будівництва та розвитку Збройних сил України.

Крім того, Зеленський увів до складу наглядової ради радника голови Офісу президента Тимофія Милованова, колишнього члена наглядової ради банку “Січ” Олександра Носова та директора АТ “Геліос” Ростислава Шурму.

Зазначимо, що Милованов – почесний президент Київської школи економіки, член Ради Національного банку України. Викладав в ряді американських університетів, займається теорією ігор і контрактів. Обіймав посаду міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з серпня 2019 року по березень 2020-го, коли Верховна Рада відправила у відставку Кабмін Олексія Гончарука.

Також Милованов відзначився низкою скандальних заяв – зокрема, в жовтні 2019 року він прокоментував слова олігарха Ігоря Коломойського, який назвав його “дебілом”.

“Ну дивіться, я цього не приховую, що я дебіл. Я жартую”, – сказав тодішній міністр на брифінгу.

Крім того, в інтерв’ю Bihus.Info Милованов заявив, що від’їжджав з України до Америки, тому що “образився” на свою країну.