Про це він розповів під час брифінгу у Мар’їнці.
“Щоб зрозуміти все, що відбувається, треба говорити з військовими, треба говорити з цивільними, треба з людьми їсти, жити, скажу відверто – іноді випити, щоб зовсім було все відверто. Я, в принципі, так і роблю. Ну, і можна переночувати також”, – сказав Зеленський.
За його словами, годують українських військових дуже добре і тому вони у гарній формі.
“Годують наших дуже потужно. Навіть здивований, що військові в гарній формі. Я не міг з’їсти весь обсяг їжі. Дійсно дуже багато. Як кажуть – і перше, друге і компот. Все було, і навіть і печиво, і вафлі. А хто не наїсться, той може вночі десь о 10-11 прийти, як хлопці кажуть, можна ще й бутріки з’їсти”, – додав глава держави.
Варто зазначити, що Зеленський вже другий день перебуває у Донецькій області та перевіряє ситуацію уздовж лінії розмежування. Він також розповів, що планує здійснити ще один візит на лінію розмежування та об’їхати всі її 410 кілометрів.
На відео з 4 хв. 11 сек.
- Президент Володимир Зеленський, який перебуває із робочим візитом на Донеччині, зайшов до місцевого супермаркету у Бахмуті з натовпом охоронців і журналістів.