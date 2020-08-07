Президент Володимир Зеленський під час поїздки вздовж лінії розмежування у Донецькій області заявив, що для того, аби зрозуміти обстановку, потрібно із військовими говорити, жити з ними, а іноді й випити.

Про це він розповів під час брифінгу у Мар’їнці.

“Щоб зрозуміти все, що відбувається, треба говорити з військовими, треба говорити з цивільними, треба з людьми їсти, жити, скажу відверто – іноді випити, щоб зовсім було все відверто. Я, в принципі, так і роблю. Ну, і можна переночувати також”, – сказав Зеленський.

За його словами, годують українських військових дуже добре і тому вони у гарній формі.

“Годують наших дуже потужно. Навіть здивований, що військові в гарній формі. Я не міг з’їсти весь обсяг їжі. Дійсно дуже багато. Як кажуть – і перше, друге і компот. Все було, і навіть і печиво, і вафлі. А хто не наїсться, той може вночі десь о 10-11 прийти, як хлопці кажуть, можна ще й бутріки з’їсти”, – додав глава держави.

Варто зазначити, що Зеленський вже другий день перебуває у Донецькій області та перевіряє ситуацію уздовж лінії розмежування. Він також розповів, що планує здійснити ще один візит на лінію розмежування та об’їхати всі її 410 кілометрів.

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