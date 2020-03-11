Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військовослужбовці на Донбасі уповноважені давати відповідь на провокації російсько-окупаційних військ.

Про це він поінформував під час церемонії представлення нового міністра оборони України Андрія Тарана в Києві.

“Сьогодні ми робимо все заради мирного врегулювання конфлікту на сході України. Але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність давати відсіч. Це не так. І українські військові уповноважені завжди давати адекватну потужну відповідь на дії агресора”, – наголосив Зеленський.

“Той, хто думає, що можна безкарно стріляти по українських солдатах, фатально помиляється. І це доводить статистика втрат противника в березні”, – додав він.

Глава держави нагадав, що 10 березня в зоні проведення операції Об’єднаних сил ворожі війська атакували українські позиції, застосувавши зброю, заборонену Мінськими угодами. Ворог також обстріляв вантажний автомобіль одного з підрозділів ООС, в результаті чого загинули троє військовослужбовців.

Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України. Участь Президента України Володимира Зеленського у церемонії представлення Міністра оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 11 березня 2020 р.