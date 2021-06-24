Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про безстрокові санкції проти генерального директора держкорпорації "Ростех", голови ради директорів корпорації "ВСМПО-АВІСМА" Сергія Чемезова.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

“Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів – санкцій”, – йдеться в тексті указу №266/2021 від 24 червня.

Чемезов є близьким соратником російського президента Володимира Путіна, він входить до бюро вищої ради партії “Єдина Росія”, яка є політсилою Путіна.

Проти Чемезова безстроково застосовується пакет санкцій, який передбачає блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Чемезову також забороняється участь у приватизації та оренді державного майна України, заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів до територіального моря України, видача дозволів і ліцензій Національного банку України, видача дозволів і ліцензій на ввезення в Україну або вивезення з України валютних цінностей і обмежується видача готівки за платіжними картками, передання технологій, прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Крім того, застосовуються інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим законом України “Про санкції”.

Санкції проти Чемезова впроваджуються безстроково.

Аналогічний пакет санкцій терміном на три роки застосовується проти заступника голови ради директорів корпорації “ВСМПО-АВІСМА” Михайла Шелкова.

Указ розміщено на сайті глави держави, він починає діяти від дня його оприлюднення.