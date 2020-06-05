Про це повідомили в прес-службі Глави держави.

У п’ятницю, 5 червня, Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак взяли участь в першому засіданні Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України.

Під час зустрічі президент запропонував Консультативній раді приєднатися до напрацювання законопроєкту щодо діяльності приватних військових компаній.

За словами Зеленського, наразі вже йде розробка двох таких законопроєктів, і Консультативна рада могла би допомогти розробити один збалансований документ.

“Є два проєкти закону про приватну армію, які ще не зареєстровані в парламенті. В одному з них не передбачено жодних обмежень. Це законопроєкт про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію. А це дуже небезпечно”, — зазначив він.

Президент наголосив, що напрацювання документа варто запропонувати найближчим часом, щоб парламент встиг прийняти їх до закриття поточної сесії, тобто до 17 липня.