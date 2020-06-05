Про це повідомили в прес-службі Глави держави.

У п’ятницю, 5 червня, Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак взяли участь в першому засіданні Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України.

Під час зустрічі президент запропонував Консультативній раді приєднатися до напрацювання законопроєкту щодо діяльності приватних військових компаній.

Владимир_Зеленский

Фото: president.gov.ua

За словами Зеленського, наразі вже йде розробка двох таких законопроєктів, і Консультативна рада могла би допомогти розробити один збалансований документ.

“Є два проєкти закону про приватну армію, які ще не зареєстровані в парламенті. В одному з них не передбачено жодних обмежень. Це законопроєкт про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію. А це дуже небезпечно”, — зазначив він.

Президент наголосив, що напрацювання документа варто запропонувати найближчим часом, щоб парламент встиг прийняти їх до закриття поточної сесії, тобто до 17 липня.