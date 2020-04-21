Про це повідомила пресслужба КВУ.

Голова КВУ Олексій Кошель наголосив, що за майже рік роботи Зеленський не виконав ключові обіцянки, при цьому багато з тих речей, в яких він звинувачував Порошенка, зараз можна застосувати і щодо нього самого. Зокрема, чому не зупинена війна, чому Україна бідна держава, чому корупціонери не у в’язницях, чому крадуть в оточенні президента, чому на державних посадах родичі і друзі та чому влада переслідує патріотів і волонтері.

ТОП 10 “стадіонних заяв” Зеленського:

1. “Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза?”

КВУ зазначає, що упродовж року у Зеленського неодноразово виникали публічні конфлікти із добровольцями та учасниками війни на Донбасі. Найрезонанснішими з них стали конфлікти щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, проведення акцій протесту “Ні капітуляції”, оголошення підозри для ексдепутатки Тетяни Чорновол. Низка волонтерських організацій звинуватили його в спробі дискредитувати волонтерський рух та учасників війни.

2. “Як так вийшло, що Україна майже найбідніша країна за найбагатшого президента за всю історію?”

За час роботи Зеленського базові економічні показники не покращилися, а деякі з них погіршилися. За підсумками 2019 р. промислове виробництво скоротилося на 0,5 % (у 2018 р. зросло на 3 %). Торговельне сальдо залишилося від’ємним – 9,3 млрд. дол у січні-листопаді 2019. Сільське господарство за рік зросло на 1,1 % (у 2018 р. – на 8,1%), будівництво – на 20 % (у 2018 р. – зростання на 8,5 %).

В КВУ зазначають, що однією з причин незадовільних економічних результатів стала відставка уряду Олексія Гончарука.

3. “Медицина. Що стосується реформи, скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін на ліки немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка це нафіг реформа?”

За даними опитування КМІСу (27-30 березня 2020 р.) 70 % респондентів вважають, що влада не є успішною в питанні забезпечення доступності медичних послуг для громадян. За даними Фонду Демініціатив та Центру Разумкова (6-11 грудня 2019 р.) лише 9 % громадян вважають, що нова влада почала успішно здійснювати реформу охорони здоров’я.

При цьому, починаючи з серпня 2019 року, коли було сформовано уряд Гончарука, в Україні змінилося три міністри охорони здоров’я.

4. “З приводу доріг – мені нема що сказати, бо немає доріг”.

У сфері будівництва доріг нова влада продовжила використовувати інструменти, запроваджені раніше. Зокрема, було збережено фінансування Дорожнього Фонду, який діє з 2018 року. У 2020 році розмір Фонду склав 69 млрд. грн. Також з 1 березня в Україні стартувала програма “Велике будівництво”, що передбачає капітальний ремонт та спорудження доріг по всій країні. Однак якісно оцінити результати цієї програми наразі неможливо.

5. “Наші принципи: зняття недоторканності з депутатів”.

3 вересня 2019 року народні депутати прийняли закон № 27-IX про зняття депутатської недоторканності. Однак процедура притягнення депутатів до відповідальності залишається надмірно ускладненою і відрізняється від процедури для звичайних громадян. Зокрема, відкрити провадження проти народного депутата може лише Генеральний прокурор і саме з ним буде потрібно погоджувати більшість дій слідчих.

6. Закон про імпічмент. Закон про відкликання депутата.

10 вересня минулого було прийнято закон № 39-ІХ, який регулює процедуру імпічменту президента. Закону про відкликання депутата прийнято не було.

7. “Чи пам’ятаєте ви таке слово як люстрація?”

21 травня Зеленський призначив головою Адміністрації Президента Андрія Богдана, який раніше працював на посаді уповноваженого з питань антикорупційної політики в уряді Миколи Азарова, а, отже, потрапляв під дію закону про очищення влади. Інший приклад – Сергій Тігіпко, який також працював в уряді Азарова, і з яким влада вела перемовини про можливе призначення у владні структури. Це ж стосується і переговорів із Валерієм Хорошковським, який був головою СБУ за часів біглого президента Віктора Януковича. Факт перемовин підтвердив попередній прем’єр-міністр України Гончарук.

8. “Чому всі ваші люди мають обидві руки?”

Зеленському не вдалося уникнути корупційних скандалів, пов’язаних із його оточенням. Так, народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відео та передав інші матеріали в НАБУ, в яких звинуватив голову Офісу Президента Андрія Єрмака та його брата в корупції і торгівлі державними посадами. Попри значний суспільний резонанс, Зеленський публічно не відреагував на цю справу. Правоохоронці зареєстрували відповідні провадження.

9. “З приводу пана Коломойського, я вам одразу скажу, всі люди, які порушують закон, всі Свинарчуки, Гладковські, і якщо серед них буде потім Коломойський, всі сядуть за ґрати”.

У перший рік президента Зеленського гучних корупційних посадок не відбулося. Новій владі не вдалося довести причетність топ чиновників до корупційних дій. Відсутність прогресу в цих питаннях стала однією з причин відставки Генпрокурора Руслана Рябошапки. Щодо Олега Гладковського, то в жовтні 2019 року його було затримано і повідомлено підозру в зловживанні службовим становищем. Суд заарештував чиновника, однак після сплати судової застави Гладковський вийшов з-під арешту.

10. “З приводу війни: ми зробимо все, щоб її закінчити… І що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати – чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач, дуже дякую вам за все, що ви зробили”.

Питання закінчення війни стало одним з пріоритетів роботи Зеленського. У грудні 2019 р. в Парижі відбулася зустріч Нормандської четвірки, на окремих ділянках було розведено війська (в районі Золотого), проведено кілька обмінів полоненими. Однак бойові дії тривають: лише з початку 2020 р. у результаті обстрілів загинуло 45 військових. При цьому лише 12 % громадян вважають успішними дії влади в питанні вирішення конфлікту на Донбасі (опитування КМІС, 27-30 березня 2020 р.).