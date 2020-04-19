19 квітня 2019 року відбулися дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським. Тоді на НСК "Олімпійський" прийшло кілька тисяч людей.

Про це розповідають #Букви.

Провести дебати на “Олімпійському” запропонував саме Зеленський.

“Звертаюся до Петра Порошенка. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, сховаюсь. Ні, я – це не ви у 2014 році. Я приймаю виклик і ось мої умови”, – заявив тоді Зеленський.

Я іду на дебати. Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 3 квітня 2019 р.

Він зазначив, що дебати мають відбутися на стадіоні “Олімпійський”, в присутності всіх бажаючих журналістів та каналів.

Президент Петро Порошенко прийняв умови Зеленського незважаючи на те, що правила проведення дебатів прописані в законі про вибори президента.

“Але стадіон – так стадіон. Я чекаю вас, Володимире Олександровичу”, – заявив Порошенко.

Cтадіон, так стадіон Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. Опубліковано Петром Порошенком Середа, 3 квітня 2019 р.

Варто зазначити, що тоді за виборчим шоу стежила майже вся країна.

А ще перед дебатами кандидати здавали аналізи – це так само умова Зеленського. І на це Петро Порошенко погодився.

Президент Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналізи в п’ятницю, 5 квітня, в медпункті стадіону “Олімпійський”. Та шоумен відмовився. Спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що установи, контрольовані державою, можуть бути заангажованими.

Зеленський в результаті здав аналізи в клініці Eurolab, яка належить мільйонерові Андрію Пальчевському, і який відкрито підтримував шоумена на виборах.

А ще з результатами аналізів Зеленського стався казус – їх в клініці оформили заднім числом..

Спочатку опублікували результати аналізів з датою здачі 2 квітня 2019 року, а через пару хвилин їх замінили на нові (з датою 5 квітня). Згодом медичний центр Eurolab заявив, що помилився.

Дебати на стадіоні охороняло 10 тис. правоохоронців. На кандидатів прийшло подивитися понад 22 тис. глядачів. Транслювали дебати майже усі українські канали.

Першим виступати почав Зеленський. Він з листа зачитав “ряд претензій від народу”: завершити війну за два тижні, побороти бідність, знизити тарифи. Ще шоумен дорікнув Порошенку його кондитерським бізнесом.

“Як так вийшло, що Україна найбідніша країна Європи при найбагатшому президенті?” – зачитав одне з питань Зеленський і тицьнув Порошенку – “я не ваш опонент, я ваш вирок”.

А ось п’ятий президент вказав Зеленському на його повне незнання того, які обов’язки у президента, що, наприклад, тарифи і заробітні плати – це компетенція Кабміну і аж ніяк не президента.

Зеленський врешті виграв вибори, але як показують останні соцопитування – його рейтинги і рейтинги його партії “Слуга народу” продовжують падати.

Наприклад, за партію “Слуга народу” на виборах депутатів столичної міської ради готові проголосувати 22% киян, але при цьому 18,6 % опитаних проголосували б за “Європейську Солідарність” Петра Порошенка.

Крім того, жителі Києва незадоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, прем’єра Дениса Шмигаля та роботою Верховної Ради. Так, згідно з опитуванням 43 % задоволені діяльністю Зеленського, а 44 % – незадоволені. Діяльністю Верховної Ради задоволені 18 % опитаних, не задоволені – 63 %, не змогли оцінити – 19 %.

Агентство Bloomberg вважає, що зниження політичного рейтингу Зеленського пов’язане з олігархом Ігорем Коломойським.

У виданні назвали кадрові перестановки Зеленського в Кабміні такими, що “нервують інвесторів” та “тривожать виборців”.

За даними Центру Разумкова, станом на лютий 2020 року рівень довіри до Зеленського впав з 79% до 51%.