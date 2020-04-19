Про це розповідають #Букви.

Провести дебати на “Олімпійському” запропонував саме Зеленський.

“Звертаюся до Петра Порошенка. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, сховаюсь. Ні, я – це не ви у 2014 році. Я приймаю виклик і ось мої умови”, – заявив тоді Зеленський.

 

Я іду на дебати.

Опубліковано Володимиром Зеленським Середа, 3 квітня 2019 р.

Він зазначив, що дебати мають відбутися на стадіоні “Олімпійський”, в присутності всіх бажаючих журналістів та каналів.

Президент Петро Порошенко прийняв умови Зеленського незважаючи на те, що правила проведення дебатів прописані в законі про вибори президента.

“Але стадіон – так стадіон. Я чекаю вас, Володимире Олександровичу”, – заявив Порошенко.

Cтадіон, так стадіон

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила.

Але стадіон, так стадіон.

Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу.

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 3 квітня 2019 р.

Варто зазначити, що тоді за виборчим шоу стежила майже вся країна.

А ще перед дебатами кандидати здавали аналізи – це так само умова Зеленського. І на це Петро Порошенко погодився.

Президент Порошенко запропонував Зеленському разом здати аналізи в п’ятницю, 5 квітня, в медпункті стадіону “Олімпійський”. Та шоумен відмовився. Спікер штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що установи, контрольовані державою, можуть бути заангажованими.

Зеленський в результаті здав аналізи в клініці Eurolab, яка належить мільйонерові Андрію Пальчевському, і який відкрито підтримував шоумена на виборах.

А ще з результатами аналізів Зеленського стався казус – їх в клініці оформили заднім числом..

Спочатку опублікували результати аналізів з датою здачі 2 квітня 2019 року, а через пару хвилин їх замінили на нові (з датою 5 квітня). Згодом медичний центр Eurolab заявив, що помилився.

Дебати на стадіоні охороняло 10 тис. правоохоронців. На кандидатів прийшло подивитися понад 22 тис. глядачів. Транслювали дебати майже усі українські канали.

Читайте також:

Одноразовий президент: від убивці рейтингів до друга олігархів

Першим виступати почав Зеленський. Він з листа зачитав “ряд претензій від народу”: завершити війну за два тижні, побороти бідність, знизити тарифи. Ще шоумен дорікнув Порошенку його кондитерським бізнесом.

“Як так вийшло, що Україна найбідніша країна Європи при найбагатшому президенті?” – зачитав одне з питань Зеленський і тицьнув Порошенку – “я не ваш опонент, я ваш вирок”.

А ось п’ятий президент вказав Зеленському на його повне незнання того, які обов’язки у президента, що, наприклад, тарифи і заробітні плати – це компетенція Кабміну і аж ніяк не президента.

Зеленський врешті виграв вибори, але як показують останні соцопитування – його рейтинги і рейтинги його партії “Слуга народу” продовжують падати.

Наприклад, за партію “Слуга народу” на виборах депутатів столичної міської ради готові проголосувати 22% киян, але при цьому 18,6 % опитаних проголосували б за “Європейську Солідарність” Петра Порошенка.

Читайте також:

Рейтинг «Слуги народу» з моменту виборів упав більш ніж на 4%, – опитування КМІС

Крім того, жителі Києва незадоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, прем’єра Дениса Шмигаля та роботою Верховної Ради. Так, згідно з опитуванням 43 % задоволені діяльністю Зеленського, а 44 % – незадоволені. Діяльністю Верховної Ради задоволені 18 % опитаних, не задоволені – 63 %, не змогли оцінити – 19 %.

Агентство Bloomberg вважає, що зниження політичного рейтингу Зеленського пов’язане з олігархом Ігорем Коломойським.

У виданні назвали кадрові перестановки Зеленського в Кабміні такими, що “нервують інвесторів” та “тривожать виборців”.

За даними Центру Разумкова, станом на лютий 2020 року рівень довіри до Зеленського впав з 79% до 51%.