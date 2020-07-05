Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці ніколи не пробачать тих, хто в 2014 році незаконно анексував Крим, і тих, хто не дозволив українським морякам цьому перешкодити.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Відповідну заяву Зеленський зробив сьогодні в Одесі під час святкування Дня ВМФ України.

“Скажу вам відверто, ми, українці, ніколи не пробачимо тих, хто анексував у нас Крим. І ніколи не пробачимо тих, хто не дозволив українським морякам перешкодити цьому”, – заявив Зеленський.

Президент також заявив, що буде робити все для того, щоб Військово-морські сили України стали зразком мощі, сучасності та справжньою гордістю України, а українські моряки відчували свою важливість для країни і держави.

“Наша державна мета – регулярно нарощувати вашу міць. Ми знаємо, як в минулі роки, в багатьох сенсах цього слова, Військово-морські сили України намагалися знищити і потопити. Я цього не просто не допущу. Я зроблю все, щоб український флот був зразком мощі, сучасності та став справжньою гордістю України. Щоб ми були морською державою не в далеких спогадах минулого, а в реальному сьогоденні і найближчому майбутньому. А місто Одеса став не тільки морською столицею, а мізками, серцем і душею всіх військово-морських сил України” , – зазначив він.

Нагадаємо, в момент анексії Криму в.о. президента України був Олександр Турчинов. Саме його неодноразово звинувачували в тому, що він не дав команду українській армії і військово-морського флоту чинити збройний опір російським військам.

Сам Турчинов заявляв, що віддавав наказ стріляти, але військові в Криму відмовилися його виконати.