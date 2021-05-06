В Україні реалізуються важливі реформи у різних сферах, яких країна чекала багато років і про необхідність яких попередні представники влади лише говорили.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції з Блінкеном у Києві.

Кореспондентка ВВС поставила Зеленському та Блінкену кілька питань. Зокрема, вона запитала про вплив адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані на “відкат” антикорупційних реформ в Україні та ситуацію зі зміною глави “Нафтогазу”.

На запитання про ситуацію навколо НАК Нафтогаз України президент Зеленський спочатку уточнив у журналістки, який стосунок до цього має Руді Джуліані.

“Про Джуліані. Ви запитували як він вплинув на “Нафтогаз?” — уточнив Зеленський.

Після того як журналістка уточнила що питання про можливий вплив Руді Джуліані на “відкат” реформ в Україні і питання про зміну голови НАК між собою не пов’язані, президент Зеленський прокоментував ситуацію з реформами в Україні.

“Я не знаю, наскільки ви орієнтуєтесь з приводу того, скільки було до нашої команди зроблено і скільки зараз зроблено. Важливо не говорити про Антикорупційний суд, а його запровадити, і він повинен працювати. Саме це було зроблено за мою каденцію. Раніше його не існувало… Багато різних напрацювань, багато важливих законів, на які чекала наша країна. Це і закон про водний транспорт, фундаментальний, це і банківський закон – фундаментальна реформа. Багато всього зроблено, тому я не розумію, що таке відкат назад, зазвичай я йду тільки вперед”, – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Він зазначив, що в Україні розпочалася реалізація земельної реформи, про необхідність якої говорили впродовж 30 років незалежності, але за попередньої влади вона так і не була впроваджена.

Зеленський також заявив, що саме за його каденції в Україні почав працювати Антикорупційний суд, проходить конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, відбувається перезавантаження Конституційного Суду України, який “працював проти народу України”.

“Багато всього зроблено, тому ніякого відкату назад. Я йду тільки вперед”, – підкреслив глава держави.

Зі свого боку Блінкен зазначив, що ухвалення законів важливе, але не менш важливим є їх виконання. Він додав, що обговорювалися ще питання “Нафтогазу”, реформування судової влади та Служби безпеки.

“Перед Україною стоять два виклики: один ззовні, від Росії. Крім того, є загроза зсередини – це корупція, олігархи та інші особи, які ставлять свої інтереси вище від інтересів українського народу. Ці два елементи взаємопов’язані, тому що Росія також використовує корупцію і осіб, які допоможуть їй просувати свій інтерес проти інтересів українського народу”, – сказав держсекретар.

Нагадаємо, що раніше спецпредставник Держдепартаменту щодо України Курт Волкер заявив, що п’ятий президент Петро Порошенко зробив більше реформ, ніж хто-небудь інший в Україні за останні 20 років.