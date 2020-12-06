Про це він заявив під час урочистостей на території Маріїнського палацу з нагоди Дня Збройних сил України.

За його словами, цього року бюджет на оборону став найбільшим за час незалежності України.

“Збройні сили України отримують нову і модернізовану зброю і техніку. Цей процес не тільки продовжиться, але й збільшиться. І незважаючи на кризові часи, фінансування не зменшиться ні на гривню. Ми ніколи не будемо економити на власній армії і безпеці своєї країни”, – зауважив глава держави.

Він також зазначив, що одним із пріоритетів залишається нарощування боєздатності Військово-морського флоту.