Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Під час розмови Зеленський привітав його зі вступом на посаду і запросив відвідати Україну.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський позитивно оцінив українсько-ізраїльські відносини та висловив упевненість в їх подальшому розвитку.

“Україна й Ізраїль завжди були й залишатимуться надійними друзями та партнерами”, – зазначив він.

Під час розмови лідери обговорили плани відкриття в країнах центрів високотехнологічного розвитку із залученням талановитих учених і IT-фахівців у Києві та Єрусалимі.

Президенти також обговорили 80-ті роковини масових розстрілів у Бабиному Яру та питання розвитку Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”.

Наприкінці розмови Зеленський запросив Герцога відвідати Україну з візитом.

“Чекаю нашу особисту зустріч в Києві найближчим часом”, – сказав він.