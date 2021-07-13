Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський позитивно оцінив українсько-ізраїльські відносини та висловив упевненість в їх подальшому розвитку.
“Україна й Ізраїль завжди були й залишатимуться надійними друзями та партнерами”, – зазначив він.
Під час розмови лідери обговорили плани відкриття в країнах центрів високотехнологічного розвитку із залученням талановитих учених і IT-фахівців у Києві та Єрусалимі.
Президенти також обговорили 80-ті роковини масових розстрілів у Бабиному Яру та питання розвитку Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”.
Наприкінці розмови Зеленський запросив Герцога відвідати Україну з візитом.
“Чекаю нашу особисту зустріч в Києві найближчим часом”, – сказав він.
- У Німеччині президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Федеральним президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром.