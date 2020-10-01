Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня територіальної оборони України. Він відзначатиметься щорічно у першу неділю жовтня.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

В документі зазначається, що президент ввів свято, враховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій.

“Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі та зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України”, – наголосив Зеленський.