Про це повідомляє пресслужба глави держави.
В документі зазначається, що президент ввів свято, враховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій.
“Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі та зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України”, – наголосив Зеленський.
- 30 вересня християни, які живуть за Юліанським календарем, святкували свято Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. В Україні ще відзначали День усиновлення, який раніше своїм указом встановив президент Віктор Ющенко.