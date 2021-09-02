Про це йшлося в його виступі у Стенфордському університеті.

Зеленський зазначив, що найвідомішою промовою у Стенфордському університеті, ймовірно, була промова засновника Apple Стіва Джобса.

“Колись Apple починала свій шлях у гаражі. Починала шлях, на перший погляд, божевільних ідей. І Україна має схожу ситуацію”, — сказав він.

Президент додав, що його команда так само як Apple генерувала ідеї, які, як видавалося, неможливо втілити.

“І зараз в мене в руках творіння Джобса й Apple — iPhone. І це його серце. І воно б’ється з кожною вібрацією під час дзвінка або СМС. А в ньому — наше українське творіння, “Держава в смартфоні”, — сказав він.

Зеленський під час промови під час промови у Стенфордському університеті порівняв Україну з Apple та похвалився застосунком "Дія". + Розповів про Українську ̷м̷р̷і̷ю̷ мету та те, що Україна стане лідером Європи! "І не тому, що можливо все, а тому, що все можливо!"🔥 pic.twitter.com/UEPB0adeV3 — Букви (@Bykvu) September 2, 2021

Після цього виступу Зеленський зустрівся з керівником Apple.