Про це йшлося в його виступі у Стенфордському університеті.

Зеленський зазначив, що найвідомішою промовою у Стенфордському університеті, ймовірно, була промова засновника Apple Стіва Джобса.

“Колись Apple починала свій шлях у гаражі. Починала шлях, на перший погляд, божевільних ідей. І Україна має схожу ситуацію”, — сказав він.

Президент додав, що його команда так само як Apple генерувала ідеї, які, як видавалося, неможливо втілити.

“І зараз в мене в руках творіння Джобса й Apple — iPhone. І це його серце. І воно б’ється з кожною вібрацією під час дзвінка або СМС. А в ньому — наше українське творіння, “Держава в смартфоні”, — сказав він.

Після цього виступу Зеленський зустрівся з керівником Apple.