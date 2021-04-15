Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Назаренка з посади голови Кіровоградської ОДА.

Про це повідомляється на сайті президента.

В середу, 14 квітня, нардеп, постпред Кабміну в парламенті Василь Мокан проінформував про погодження звільнення Назаренка “за угодою сторін”.

Вже в четвер Зеленський підписав указ про звільнення Назаренка “згідно з поданою ним заявою”.

Виконувати обов’язки голови Кіровоградської обласної державної адміністрації тимчасово буде перший заступник голови ОДА Валерій Жалдак.

Назаренко, коментуючи завершення роботи на посаді, не інформує про причини прийняття такого рішення.

“Я йшов на посаду зі своїми принципами в роботі – це відкритість, це розвиток потенціалу і гордості за область. Залишаюся їм вірним. Так само залишаюся в команді президента”, — зазначив він.