Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 23 березня, на сайті Глави держави з’явилося декілька одноманітних розпоряджень, що стосувалися звільнень голів районний державних адміністрації (РДА).

Утім, деякі з них (№205/2021-рп та №206/2021-рп) були опубліковані, а потім зникли. Ймовірно, їх були видалено.

В тих, що залишилися, підставами для звільнення були відповідна заява звільненого (р. №201, №203, №207) — п.9 ч.1 ст.9 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”. Або ж п.6 ч.2 тієї ж статті (р. №202, №204).

Однак у ймовірно видалених розпорядженнях причина була інша — “у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”. Про це свідчить кешована версія розпорядження №205, після переходу на яку тепер відкривається головна сторінка сайту пресслужби.

Зокрема, розпорядженням №205 було звільнено Володимира Репету, голову Ставищенської районної державної адміністрації Київської області. Його своїм розпорядженням призначив у 2018 році п’ятий президент Петро Порошенко.

Як відомо, останнім часом у жодного з українських президентів не припинявся строк дії повноважень.

Крім цього, якби це ставалося, зміна президента не є підставою для звільнення очільника РДА. Так, відповідно до ч. 4 ст. 9 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” у разі обрання нового президента “голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів місцевих державних адміністрацій”.