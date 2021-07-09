Про це йдеться в указі президента.

Костюк став позаштатним радником Зеленського.

“Юрій Костюк, який працював заступником керівника Офісу Президента України, призначений радником Президента України та сфокусує увагу на стратегічних питаннях розвитку держави та стрімкої трансформації суспільних процесів. Також Юрій Костюк і надалі відповідатиме за підготовку промов та виступів Глави держави”, – повідомляє Офіс президента.

Юрій Костюк є сценаристом серіалу “Слуга народу”, в якому в ролі вчителя Василя Голобородька знімався Зеленський. Працював сценаристом у “Студії Квартал-95”.

Сайт президента повідомив про посилення гуманітарного та інформаційного напрямків роботи ОП. Зазначається, що йдеться про залучення нових фахівців, збільшення функційних обов’язків працівників Офіса.

“З метою переформатування роботи на гуманітарному напрямку заступником керівника Офісу президента України, відповідальним за цей напрямок, призначено Олексія Дніпрова, який має відповідний досвід практичної роботи на посадах в органах виконавчої влади, зокрема в системі освіти”, – йдеться у повідомленні.

Зеленський звільнив Олексія Дніпрова з посади керівника Апарату ОП і призначив його заступником керівника ОП Андрія Єрмака, відповідальним за гуманітарний напрямок.

Дніпров має відповідний досвід практичної роботи на посадах в органах виконавчої влади, зокрема в системі освіти, повідомляють.

Керівником Апарату Офісу президента України призначено Марію Вітушок, яка є кадровим дипломатом, має відповідний досвід роботи за кордоном та значний досвід роботи в державній системі України, зокрема на посадах в Апараті РНБО, Кабінеті Міністрів, Адміністрації президента.

За результатам відбору та співбесіди після завершення всіх процедур, необхідних для оформлення, на посаду прессекретаря Президента України призначено Сергія Никифорова. Зважаючи на його досвід професійної роботи в журналістиці, очікуємо подальшої розбудови ефективної комунікації з представниками засобів масової інформації, формування прозорої системи висвітлення діяльності Президента України.

Володимир Зеленський переконаний, що поєднання досвіду та нових творчих підходів дасть можливість посилити Офіс Президента та активізувати роботу за відповідними напрямками.