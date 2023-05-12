Президенту України Володимиру Зеленському не дозволили виступити зі зверненням у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення". Відмову мотивувати тим, що конкурс має неполітичний характер.

Про це повідомляє The Times.

У виданні зазначають, що Зеленський звернувся з проханням виступити з промовою у фінальній частині конкурсу “Євробачення”, яке має багатомільйонну авдиторію.

У зверненні український президент хотів закликати світ продовжувати підтримувати Україну, яка бореться з російським агресором. Однак власники конкурсу відхилили запит Зеленського.

Європейська мовна спілка (EBU) – альянс із понад 100 мовників, який спостерігає за конкурсом – стурбована тим, що поява Зеленського може політизувати подію.

У пресслужбі Європейської мовної спілки також додали, що розуміють, що прохання Зеленського про звернення до глядачів “викликане добрими намірами”, та воно все одно не може бути задоволене керівництвом, оскільки суперечить правилам.

“Пісенний конкурс “Євробачення” — це міжнародне розважальне шоу, яке керується суворими правилами та принципами, встановленими з моменту його створення. У межах цього одним із наріжних каменів конкурсу є неполітичний характер заходу”, – наголосили в EBU.

ДОВІДКА: як відомо, цьогоріч пісенний конкурс “Євробачення” відбувається у Великій Британії попри те, що переможцем 2022 року став український гурт Kalush Orchestra.

Однак через повномасштабне вторгнення РФ, конкурс від імені України вирішили проводити у Великій Британії, яка минулоріч посіла друге місце.

BBC гарантувала, що музика, культура та творчість України будуть яскраво представлені у всіх трьох прямих етерах конкурсу. Оформлення заходу розробляли спільно з українською дизайнерською агенцією.

Кадри з 37 локацій в Україні представлені у короткометражних відеосюжетах, які передують виходу артистів на сцену. Щонайменше 11 українських виконавців, включно з переможцями минулого року Kalush Orchestra, виступлять у півфіналах і фіналі “Євробачення”.