Про це повідомляє парагвайське державне агентство IP.

Як заявив заступник міністра економічних відносин та інтеграції Парагваю Рауль Кано, український президент не виступатиме на саміті Меркосур, оскільки країни-учасники союзу не досягли спільної згоди про те, щоб надати йому місце для участі.

“Консенсусу відносно можливості такого спілкування не було, тому наш український колега вже поінформований про те, що у таких обставинах немає умов для того, щоб мати можливість спілкуватись у форматі Меркосур з президентом України”, – сказав він.

Рауль Кано пояснив, що Меркосур приймає рішення на основі консенсусу. Однак консенсусу щодо запиту Володимира Зеленського про виступ на Меркосур не було, тому йому не можуть надати можливість для звернення.

“Це рішення вже передали послу України, акредитованому в Аргентині, спільно з урядом Парагваю”, – додав він.

Кано резюмував, що про відмову українському послу повідомив голова МЗС Парагваю Хуліо Сезар Арріола.

Додамо, що Володимир Зеленський звертався до президента Парагваю Маріо Абдо Бенітеса з пропозицією дозволити йому виступити з промовою до учасників саміту Меркосур 21 липня.

ДОВІДКА: Mercosur (Меркосур) – заснований у 1991 році спільний ринок країн Південної Америки, економічно-політичний союз Аргентини, Бразилії, Уругваю, Парагваю та Венесуели (членство останньої тимчасово зупинено – ред.).

У ньому зосереджено понад половину населення країн Латинської Америки та Карибського басейну. Другий після ЄС за розмірами та потенціалом митний союз.