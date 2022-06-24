За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський має намір звільнити очільника Служби безпеки України Івана Баканова. Причина - невдала робота СБУ на Херсонщині, що призвело до окупації регіону.

Про це повідомляє американське видання Politico посилаючись одразу на чотирьох посадовців, близьких до Зеленського та західного дипломата, який консультував Київ щодо реформ у СБУ.

За інформацією видання, давній друг Володимира Зеленського, Іван Баканов, який очолює СБУ, зараз знаходиться на “тонкому шарі криги”. Все через те, що Служба безпеки України провалила завдання щодо запобігання повномасштабному російському вторгненню у Херсонській області, яка була окупована російськими армійцями з перших днів широкомасштабної війни.

Зазначається, що президент України думає над тим, аби замінити Баканова людиною, яка буде більше підходити на посаду очільника СБУ під час воєнного стану.

Призначення Івана Баканова на посаду голови СБУ у 2019 році викликало чимало критики з боку опозиційних політсил, які наголошували, що людина з таким минулим не підходить для того, щоб очолювати Службу безпеки.

Зараз ця критика виглядає оправданою. Багато хто у Києві наголошує, що Баканов не зміг зреагувати на повномасштабне вторгнення РФ 24 лютого і належним чином командувати своїми підопічними, яких нараховується понад 30 000.

“Ми дуже незадоволені його роботою і працюємо над тим, щоб позбутись його”, – сказав один з українських посадовців. близький до Зеленського, на умовах анонімності.

Посадовець додав, що владу не влаштовують “управлінські навики” Баканова, адже в умовах повномасштабної війни повинні бути навики антикризового управління, якими, на думку української влади, Баканов не володіє.

Українські посадовці та західний дипломат стверджують, що занепокоєння викликає не лише Баканов, а й рішення інших високопосадовців з СБУ у перші години та дні повномасштабного вторгнення РФ, які могли коштувати Україні територій, зокрема – міста Херсон.

Зокрема голова Херсонського управління СБУ генерал Сергій Криворучко наказ своїм офіцерам евакуюватися з міста ще до того, як його почали штурмувати війська РФ, та попри інший наказ Зеленського.

Окрім цього, помічник Криворучка, очільник Антитерористичного центру у Херсонській області полковник Ігор Садохін, співпрацював з російськими окупантами, після чого втік на західну частину України.

Херсон є першим та єдиним обласним центром, який росіяни захопили після 24 лютого. Його окупували 3 березня.

За інформацією офіційних осіб, росіянам вдалось так легко захопити місто тому, що співробітники СБУ не підірвали Антонівський міст через Дніпро, що дозволило окупантам зайти у Херсон.

Ще одним зрадником з СБУ виявився Андрій Наумов – начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, який втік за кордон за декілька годин до 24 лютого.

31 березня Зеленський під час відеозвернення заявив, що Криворучко, Садохін та Наумов – зрадники.

Всіх трьох вже вдалось спіймати: Криворучка та Садохіна затримали в Україні, а Наумова – 7 червня у Сербії з ймовірним німецьким контрабандистом. Зараз Київ працює над тим, щоб Андрія Наумова передали Україні.

“Є дуже багато регіональних керівників СБУ, які повели себе дивно. Деякі втекли. Один хлопець, наприклад, у Чернігові, безпричинно спалив всю будівлю СБУ. Він сказав, що начебто немає часу забрати всі документи”, – сказав один з високопосадовців.

Алекс Кокчаров, лондонський аналітик із країнових ризиків, який зосереджується на Україні та Росії для S&P Global, заявив, що низка скандалів останніх років кинула тінь на СБУ. За його словами, Київ втратив роки, не проводячи реформ у СБУ, поки багато хто боявся неминучого повномасштабного вторгнення РФ.

Йдеться про скандали, пов’язані з економічними розслідуваннями та про міжвідомчу боротьбу між різними спецслужбами України, які призвели до недостатньої підготовки в окремих сферах на півдні та сході України, які були найбільш очікуваними цілями для Росії.

Однак, додав Кокчаров, сильною стороною СБУ є здатність виявляти диверсантів та колаборантів серед цивільних.

Проте зараз у СБУ більше невдач і Баканов, з 24 лютого, перебуває у тіні.

Захоплення Херсона дозволило російській армії закріпитись на півдні. За це, наголосив посадовець, вказуючи пальцем на Баканова, “хтось має постраждати”.

Politico надіслало запит Офісу президента України та СБУ щодо можливого звільнення Івана Баканова, однак відповіді не отримало.