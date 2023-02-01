Про це повідомило Dziennik Gazeta Prawna.
Інформація стосовно зустрічі наприкінці лютого неофіційна. Вона може відбутися приблизно у річницю російського вторгнення в Україну.
Для візиту розглядаються два міста — Варшава та Жешув.
“Президент України представить мирний план і скличе міжнародну конференцію щодо України”,— написало видання, посилаючись на дипломатичні джерела в Україні.
За їхніми даними, мирний план може складатися з 10 пунктів. У них може бути прописано питання створення міжнародного трибуналу для військових злочинців і нові гарантії безпеки для України у межах євроатлантичних інститутів.
- Різку відмову президента США Джо Байдена виконати запит України щодо винищувачів F-16 скептично сприйняли в Пентагоні. Деякі посадовці зауважили, що адміністрація Байдена вже раніше відмовляла щодо інших прохань Києва, однак згодом все ж схвалювала їх.