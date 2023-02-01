Про це повідомило Dziennik Gazeta Prawna.

Інформація стосовно зустрічі наприкінці лютого неофіційна. Вона може відбутися приблизно у річницю російського вторгнення в Україну.

Для візиту розглядаються два міста — Варшава та Жешув.

“Президент України представить мирний план і скличе міжнародну конференцію щодо України”,— написало видання, посилаючись на дипломатичні джерела в Україні.

За їхніми даними, мирний план може складатися з 10 пунктів. У них може бути прописано питання створення міжнародного трибуналу для військових злочинців і нові гарантії безпеки для України у межах євроатлантичних інститутів.