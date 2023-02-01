Наприкінці лютого може пройти зустріч президента України Володимира Зеленського з американським та польським лідерами Джо Байденом та Анджеєм Дудою. Ймовірно, це відбудеться у Польщі.

Про це повідомило Dziennik Gazeta Prawna.

Інформація стосовно зустрічі наприкінці лютого неофіційна. Вона може відбутися приблизно у річницю російського вторгнення в Україну.

Для візиту розглядаються два міста — Варшава та Жешув.