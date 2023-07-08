Джерело: Telegram-канал Зеленського

“Наші воїни, наші українські герої. Підписав укази про присвоєння звання Героя України. Кожне прізвище – це історія відваги, це історія волі, це історія України”, – написав президент.

На сайті глави держави вказано, що звання Героя України надано 49 захисникам. З них 46 отримали звання посмертно. Звання Героя України отримали:

  • молодший лейтенант Микола Чубенко
  • капітан Олексій Хижняк (посмертно)
  • старший лейтенант Сергій Харченко
  • старший лейтенант Андрій Сорока (посмертно)
  • старший сержант Ольга Сімонова (посмертно)
  • Сержант Володимир Сова-Лісовець (посмертно)
  • лейтенант Денис Самофал (посмертно)
  • майор Данило Мурашко (посмертно)
  • лейтенант поліції Даниїл Сафонов (посмертно)
  • полковник Олександр Махачек (посмертно)
  • старший сержант Володимир Примаченко (посмертно)
  • солдат Ярослав Олійник (посмертно)
  • капітан Іван Лєщєнков (посмертно)
  • солдат Юрій Ковальчук (посмертно)
  • головний сержант Володимир Дудченко (посмертно)
  • старший лейтенант Юрій Канюк (посмертно)
  • молодший сержант Віталій Дерех (посмертно)
  • підполковник Вадим Благовісний (посмертно)
  • капітан Володимир Барчук (посмертно)
  • молодший сержант Іван Щоголев (посмертно)
  • старший лейтенант Владислав Скворцов (посмертно)
  • сержант Михайло Реуцький (посмертно)
  • лейтенант Микола Макаревич (посмертно)
  • молодший сержант Вадим Лисенков (посмертно)
  • сержант Денис Лабунський (посмертно)
  • капітан Богдан Калагурський (посмертно)
  • солдат Тарас Довгун (посмертно)
  • капітан Владислав Горбань (посмертно)
  • головний сержант Микола Янишин (посмертно)
  • старший сержант Михайло Чабаненко (посмертно)
  • сержант Євген Храпко (посмертно)
  • старший лейтенант Сергій Сучков (посмертно)
  • старший лейтенант Володимир Стельмах (посмертно)
  • капітан Дмитро Романченко (посмертно)
  • молодший сержант Олександр Романов (посмертно)
  • молодший сержант Олексій Миршавий (посмертно)
  • головний сержант Кирило Маріч (посмертно)
  • майор Євген Лисенко (посмертно)
  • старший сержант Олександр Леунов (посмертно)
  • капітан Сергій Король (посмертно)
  • сержант Ігор Колісніченко (посмертно)
  • старший солдат Валентин Климчук (посмертно)
  • капітан Едуард Камардін (посмертно)
  • майор Сергій Вербицький
  • солдат Роман Бутусін (посмертно)
  • солдат Леонід Бутусін (посмертно)
  • старший солдат Сергій Божко (посмертно)
  • молодший сержант Святослав Алексапольський (посмертно)

Президент подякував українським героям та їхнім сім’ям.

  • На сайті президента України створили петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю підрозділу “Гонор” у складі 1-го окремого механізованого батальйону “Вовки Да Вінчі” 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України Валерію Гинді на псевдо “Аладін”.