8 липня президент України Володимир Зеленський підписав укази про надання звання Героя України 49 військовослужбовцям. Із них 46 - посмертно.

Джерело: Telegram-канал Зеленського

“Наші воїни, наші українські герої. Підписав укази про присвоєння звання Героя України. Кожне прізвище – це історія відваги, це історія волі, це історія України”, – написав президент.

На сайті глави держави вказано, що звання Героя України надано 49 захисникам. З них 46 отримали звання посмертно. Звання Героя України отримали:

молодший лейтенант Микола Чубенко

капітан Олексій Хижняк (посмертно)

старший лейтенант Сергій Харченко

старший лейтенант Андрій Сорока (посмертно)

старший сержант Ольга Сімонова (посмертно)

Сержант Володимир Сова-Лісовець (посмертно)

лейтенант Денис Самофал (посмертно)

майор Данило Мурашко (посмертно)

лейтенант поліції Даниїл Сафонов (посмертно)

полковник Олександр Махачек (посмертно)

старший сержант Володимир Примаченко (посмертно)

солдат Ярослав Олійник (посмертно)

капітан Іван Лєщєнков (посмертно)

солдат Юрій Ковальчук (посмертно)

головний сержант Володимир Дудченко (посмертно)

старший лейтенант Юрій Канюк (посмертно)

молодший сержант Віталій Дерех (посмертно)

підполковник Вадим Благовісний (посмертно)

капітан Володимир Барчук (посмертно)

молодший сержант Іван Щоголев (посмертно)

старший лейтенант Владислав Скворцов (посмертно)

сержант Михайло Реуцький (посмертно)

лейтенант Микола Макаревич (посмертно)

молодший сержант Вадим Лисенков (посмертно)

сержант Денис Лабунський (посмертно)

капітан Богдан Калагурський (посмертно)

солдат Тарас Довгун (посмертно)

капітан Владислав Горбань (посмертно)

головний сержант Микола Янишин (посмертно)

старший сержант Михайло Чабаненко (посмертно)

сержант Євген Храпко (посмертно)

старший лейтенант Сергій Сучков (посмертно)

старший лейтенант Володимир Стельмах (посмертно)

капітан Дмитро Романченко (посмертно)

молодший сержант Олександр Романов (посмертно)

молодший сержант Олексій Миршавий (посмертно)

головний сержант Кирило Маріч (посмертно)

майор Євген Лисенко (посмертно)

старший сержант Олександр Леунов (посмертно)

капітан Сергій Король (посмертно)

сержант Ігор Колісніченко (посмертно)

старший солдат Валентин Климчук (посмертно)

капітан Едуард Камардін (посмертно)

майор Сергій Вербицький

солдат Роман Бутусін (посмертно)

солдат Леонід Бутусін (посмертно)

старший солдат Сергій Божко (посмертно)

молодший сержант Святослав Алексапольський (посмертно)

Президент подякував українським героям та їхнім сім’ям.