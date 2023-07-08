Джерело: Telegram-канал Зеленського
“Наші воїни, наші українські герої. Підписав укази про присвоєння звання Героя України. Кожне прізвище – це історія відваги, це історія волі, це історія України”, – написав президент.
На сайті глави держави вказано, що звання Героя України надано 49 захисникам. З них 46 отримали звання посмертно. Звання Героя України отримали:
- молодший лейтенант Микола Чубенко
- капітан Олексій Хижняк (посмертно)
- старший лейтенант Сергій Харченко
- старший лейтенант Андрій Сорока (посмертно)
- старший сержант Ольга Сімонова (посмертно)
- Сержант Володимир Сова-Лісовець (посмертно)
- лейтенант Денис Самофал (посмертно)
- майор Данило Мурашко (посмертно)
- лейтенант поліції Даниїл Сафонов (посмертно)
- полковник Олександр Махачек (посмертно)
- старший сержант Володимир Примаченко (посмертно)
- солдат Ярослав Олійник (посмертно)
- капітан Іван Лєщєнков (посмертно)
- солдат Юрій Ковальчук (посмертно)
- головний сержант Володимир Дудченко (посмертно)
- старший лейтенант Юрій Канюк (посмертно)
- молодший сержант Віталій Дерех (посмертно)
- підполковник Вадим Благовісний (посмертно)
- капітан Володимир Барчук (посмертно)
- молодший сержант Іван Щоголев (посмертно)
- старший лейтенант Владислав Скворцов (посмертно)
- сержант Михайло Реуцький (посмертно)
- лейтенант Микола Макаревич (посмертно)
- молодший сержант Вадим Лисенков (посмертно)
- сержант Денис Лабунський (посмертно)
- капітан Богдан Калагурський (посмертно)
- солдат Тарас Довгун (посмертно)
- капітан Владислав Горбань (посмертно)
- головний сержант Микола Янишин (посмертно)
- старший сержант Михайло Чабаненко (посмертно)
- сержант Євген Храпко (посмертно)
- старший лейтенант Сергій Сучков (посмертно)
- старший лейтенант Володимир Стельмах (посмертно)
- капітан Дмитро Романченко (посмертно)
- молодший сержант Олександр Романов (посмертно)
- молодший сержант Олексій Миршавий (посмертно)
- головний сержант Кирило Маріч (посмертно)
- майор Євген Лисенко (посмертно)
- старший сержант Олександр Леунов (посмертно)
- капітан Сергій Король (посмертно)
- сержант Ігор Колісніченко (посмертно)
- старший солдат Валентин Климчук (посмертно)
- капітан Едуард Камардін (посмертно)
- майор Сергій Вербицький
- солдат Роман Бутусін (посмертно)
- солдат Леонід Бутусін (посмертно)
- старший солдат Сергій Божко (посмертно)
- молодший сержант Святослав Алексапольський (посмертно)
Президент подякував українським героям та їхнім сім’ям.
- На сайті президента України створили петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю підрозділу “Гонор” у складі 1-го окремого механізованого батальйону “Вовки Да Вінчі” 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України Валерію Гинді на псевдо “Аладін”.