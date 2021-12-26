Колишній актор Володимир Зеленський оточив себе радниками зі своєї старої комедійної трупи (це не жарт), але чим ближче нависає загроза російського вторгнення, тим менше хочеться сміятися.

Журналіст Ендрю Крамер присвятив цілу статтю про українську владу в американському виданні The New York Times.

До початку політичної кар’єри президент Володимир Зеленський був телевізійним актором і коміком. У той час, коли Росія нарощувала сили на кордоні з Україною, а страх перед вторгненням посилився, Зеленський оточував себе людьми, залученими з його комедійної студії “Квартал 95” (що є, здається, унікальним явищем). Мало хто з них має хоч якийсь досвід дипломатії чи війни.

“Є ризик того, що люди не мають ваги, не мають досвіду”, – сказала в інтерв’ю Орися Луцевич, директорка програми вивчення України в Chatham House у Лондоні. “Я б не хотіла перебувати в одній кімнаті, з кількома людьми, які лише знають, як знімати відео. Це не мирний час. Це час війни”.

Зеленський був обраний аутсайдером нефункціональної, часто корумпованої політики України два роки тому, і, намагаючись обійти її запеклі ворожнечі та непрозорі мотиви, він дав початок уряду людей, представником яких був він сам. Політологи кажуть, що він призначав колег з комедійної індустрії покладаючись на особисту лояльність.

Bihus, український новинний сайт розслідувань, нарахував в уряді три десятки людей, пов’язаних із комедійною студією Зеленського та його сім’єю. Вони займають у тому числі серйозні посади, пов’язані з національною безпекою.

Наразі Україна знаходиться в епіцентрі військової та дипломатичної напруженості, однієї з найсильніших з 2014 року. Росія зосереджує на кордоні війська, очільники найбільших країн ведуть перемовини з Росією. І жоден експерт не може чітко спрогнозувати, яким буде наступний крок Путіна.

Навряд чи це безтурботний період, але комедія була невіддільною частиною політичного сходження та персони Зеленського, і його прихильники відстоюють її актуальність під час кризи.

На телебаченні він зіграв шкільного вчителя, чию тираду проти корупції знімають його учні, вона стає вірусною після чого вчителя обирають у президенти. Зеленський назвав свою політичну партію на честь цього телевізійного шоу – “Слуга народу”. Актори, режисери та керівники ЗМІ очолили партію і пішли за ним до влади.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак був медіаюристом і кінопродюсером. Директором студії “Квартал 95” був керівник внутрішньої розвідки Іван Баканов. Головний радник президента Сергій Шефір був сценаристом і продюсером.

Крім загального відчуття, що помічники пана Зеленського вийшли за межі своєї політичної компетентності, критики вказують на те, що вони називають тривожними помилками в національній безпеці.

За даними Bellingcat, слідчої групи з відкритим джерелом, колишній медіаюрист пан Єрмак наказав необдумано відкласти операцію конфіденційної розвідки у 2020 році, яка могла захопити десятки російських найманців. Затримка зупинила операцію, яку потім ЗМІ назвали “вагнергейтом”.

Оскільки Україна готується до можливої ​​війни з Росією, зросло занепокоєння, що недосвідченість оточення пана Зеленського може мати жахливі наслідки, і не лише для їхньої країни. Дилетантський хибний крок може стати приводом для війни, яка значно погіршить тертя між Росією та Сполученими Штатами.

Дмитро Разумков, якого у жовтні усунули з посади спікера парламенту — і замість нього прийшов колишній комік Руслан Стефанчук — сказав, що призначення пана Зеленського діячами шоубізнесу зрадило передвиборній обіцянці збалансувати свій уряд із технічними експертами.

“Призначення на керівні посади тепер відбуваються «на основі лояльності до президента та його оточення”, – сказав Разумков. “Це комфортний спосіб працювати на президента, але не на країну” під час військової загрози.