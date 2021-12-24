Про  пише у статті “Зворотний відлік розпочався. Як зупинити нове вторгнення Росії в Україну” американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер.

“Путін бачить, що Україна розділена. Незважаючи на те, що російські сили підійшли впритул до кордонів, президент Володимир Зеленський бореться з двома найпотужнішими прозахідними силами в Україні — колишнім президентом Петром Порошенком і найбагатшим українським бізнесменом – у той час як інші, більш одіозні олагірхи залишаються в тіні”, – пише Волкер.

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Американський дипломат переконаний, що ризики розгорнутої війни в Україні на це Різдво цілком реальні, а для запобігання цьому будуть потрібні термінові заходи з боку Заходу

“Серпень та Різдво — коли весь Захід іде у відпустку — завжди здаються часом, коли на міжнародній арені відбуваються серйозні зміни. Розпад Радянського Союзу, революція в Румунії, що скинула Чаушеску, Жасминова революція в Тунісі та радянське вторгнення в Афганістан — усе це сталося в грудні. Іранська революція, що скинула шаха Резу Пахлеві, розпочалася на початку січня”, – нагадав Курт Волкер.

Волкер назвав кілька негайних кроків для того, аби зупитини російську агресію.

 

  •  Західні європейці мають активніше виступати проти агресії Росії.

Якщо Сполучені Штати помітно відверто заявляють про агресивну поведінку Росії, а Європа відносно спокійна, це подає сигнал про те, що Захід розділений і не діятиме. Америка має лідирувати, але Європа при цьому має бути солідером: єдність має вирішальне значення, і все, що менше, заохочує Росію.

  • Негайно запровадити санкції проти Росії.

Поточна політика Заходу полягає в тому, що якщо Росія ічинить ще гірше, тоді (і тільки тоді) Захід введе нові санкції. Цю динаміку треба змінити — Захід має застосувати нові санкції проти Росії негайно і погодитись на зняття цих санкцій лише в тому випадку, якщо Росія відмовиться від військової ескалації.

 

  • Збільшити військову допомогу Україні зараз.

Сенатори США Шахін та Портман вже представили резолюцію на підтримку збільшення допомоги Україні у сфері безпеки. Адміністрація Байдена має публічно схвалити це та швидко опрацювати конкретні запити щодо військової допомоги, подані міністром оборони Резніковим під час його нещодавнього візиту до Вашингтона, незалежно від будь-яких законодавчих дій. Час має важливе значення.

  • Тримати Росію в невизначеності.

Союзники США та НАТО не повинні сигналізувати про те, які заходи “знято з порядку денного”. Росія має бути не впевнена в тому, які кроки Захід може зрештою зробити, щоб підтримати Україну. Заздалегідь обіцяючи, що збройні сили США не будуть задіяні, або навіть просто заявляючи про свою тверду відданість існуючим союзникам, а не друзям, які не є союзниками, Захід сигналізує Росії про те, що напад на деякі країни є безпечним, і, отже, заохочує подальшу російську агресію проти них.

  • Інвестувати у енергетичну безпеку України.

Вразливість України перед російською агресією посилюється, коли вона залежить від енергоносіїв, що імпортуються, навіть якщо вони не імпортуються безпосередньо з Росії. Для досягнення справжньої енергетичної незалежності потрібен час, але ця мета має бути метою спільно прийнятою Україною, США та Європою, і необхідно негайно розробити політику для просування в цьому напрямку.

Довідка. Курт Волкер обіймав кілька урядових посад, зокрема, за адміністрації Джорджа Буша-молодшого працював у Раді національної безпеки і Державному департаменті США, був послом США в НАТО.

2017 року Волкер став спеціальним представником Держдепу США з питань України. З того часу він не раз відвідав Донбас, вів переговори про врегулювання конфлікту з українською та російською владами, озвучував пропозиції з мирного урегулювання.

Має репутацію “яструба”, неодноразово закликав адміністрацію Дональда Трампа протидіяти викликам з боку Росії. Його вислови щодо Росії були досить різкими та прямолінійними.

 