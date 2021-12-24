Про пише у статті “Зворотний відлік розпочався. Як зупинити нове вторгнення Росії в Україну” американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер.
“Путін бачить, що Україна розділена. Незважаючи на те, що російські сили підійшли впритул до кордонів, президент Володимир Зеленський бореться з двома найпотужнішими прозахідними силами в Україні — колишнім президентом Петром Порошенком і найбагатшим українським бізнесменом – у той час як інші, більш одіозні олагірхи залишаються в тіні”, – пише Волкер.
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Американський дипломат переконаний, що ризики розгорнутої війни в Україні на це Різдво цілком реальні, а для запобігання цьому будуть потрібні термінові заходи з боку Заходу
“Серпень та Різдво — коли весь Захід іде у відпустку — завжди здаються часом, коли на міжнародній арені відбуваються серйозні зміни. Розпад Радянського Союзу, революція в Румунії, що скинула Чаушеску, Жасминова революція в Тунісі та радянське вторгнення в Афганістан — усе це сталося в грудні. Іранська революція, що скинула шаха Резу Пахлеві, розпочалася на початку січня”, – нагадав Курт Волкер.
Волкер назвав кілька негайних кроків для того, аби зупитини російську агресію.
- Західні європейці мають активніше виступати проти агресії Росії.
Якщо Сполучені Штати помітно відверто заявляють про агресивну поведінку Росії, а Європа відносно спокійна, це подає сигнал про те, що Захід розділений і не діятиме. Америка має лідирувати, але Європа при цьому має бути солідером: єдність має вирішальне значення, і все, що менше, заохочує Росію.
- Негайно запровадити санкції проти Росії.
Поточна політика Заходу полягає в тому, що якщо Росія ічинить ще гірше, тоді (і тільки тоді) Захід введе нові санкції. Цю динаміку треба змінити — Захід має застосувати нові санкції проти Росії негайно і погодитись на зняття цих санкцій лише в тому випадку, якщо Росія відмовиться від військової ескалації.
- Збільшити військову допомогу Україні зараз.
Сенатори США Шахін та Портман вже представили резолюцію на підтримку збільшення допомоги Україні у сфері безпеки. Адміністрація Байдена має публічно схвалити це та швидко опрацювати конкретні запити щодо військової допомоги, подані міністром оборони Резніковим під час його нещодавнього візиту до Вашингтона, незалежно від будь-яких законодавчих дій. Час має важливе значення.
- Тримати Росію в невизначеності.
Союзники США та НАТО не повинні сигналізувати про те, які заходи “знято з порядку денного”. Росія має бути не впевнена в тому, які кроки Захід може зрештою зробити, щоб підтримати Україну. Заздалегідь обіцяючи, що збройні сили США не будуть задіяні, або навіть просто заявляючи про свою тверду відданість існуючим союзникам, а не друзям, які не є союзниками, Захід сигналізує Росії про те, що напад на деякі країни є безпечним, і, отже, заохочує подальшу російську агресію проти них.
- Інвестувати у енергетичну безпеку України.
Вразливість України перед російською агресією посилюється, коли вона залежить від енергоносіїв, що імпортуються, навіть якщо вони не імпортуються безпосередньо з Росії. Для досягнення справжньої енергетичної незалежності потрібен час, але ця мета має бути метою спільно прийнятою Україною, США та Європою, і необхідно негайно розробити політику для просування в цьому напрямку.
Довідка. Курт Волкер обіймав кілька урядових посад, зокрема, за адміністрації Джорджа Буша-молодшого працював у Раді національної безпеки і Державному департаменті США, був послом США в НАТО.
2017 року Волкер став спеціальним представником Держдепу США з питань України. З того часу він не раз відвідав Донбас, вів переговори про врегулювання конфлікту з українською та російською владами, озвучував пропозиції з мирного урегулювання.
Має репутацію “яструба”, неодноразово закликав адміністрацію Дональда Трампа протидіяти викликам з боку Росії. Його вислови щодо Росії були досить різкими та прямолінійними.
- Нагадаємо, Росія зосередила біля кордонів України 122 тисячі військових на відстані 200 км, ще понад 143 тисячі бойовиків розташувалися на відстані 400 км.
- Росія проведе масштабні навчання десантників в анексованому Криму і Краснодарському краї.
- Нагадаємо, адміністрація Байдена вивчає, яким чином США можуть підтримати антиросійський повстанський рух в Україні, якщо президент Володимир Путін вторгнеться та захопить значну територію. Зокрема, вивчається досвід Афганістану та Сирії.
- Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки назвали умови для діалогу з Російською Федерацією.
- Сполучені Штати Америки та Велика Британія направили в Україну експертів з кібервійни в надії краще підготувати країну до протистояння тому, що, на їхню думку, може бути наступним кроком президента Росії Володимира Путіна у гібридній війні.