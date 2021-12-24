У той час, коли Володимир Путін розгорнув на кордонах України багатотисячне військо, Володимир Зеленський бореться з прозахідними силами всередині країни. Розкол в Україні, а саме переслідування Петра Порошенка грає на руку агресору і може прискорити вторгнення.

Про пише у статті “Зворотний відлік розпочався. Як зупинити нове вторгнення Росії в Україну” американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер.

“Путін бачить, що Україна розділена. Незважаючи на те, що російські сили підійшли впритул до кордонів, президент Володимир Зеленський бореться з двома найпотужнішими прозахідними силами в Україні — колишнім президентом Петром Порошенком і найбагатшим українським бізнесменом – у той час як інші, більш одіозні олагірхи залишаються в тіні”, – пише Волкер.

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Американський дипломат переконаний, що ризики розгорнутої війни в Україні на це Різдво цілком реальні, а для запобігання цьому будуть потрібні термінові заходи з боку Заходу

“Серпень та Різдво — коли весь Захід іде у відпустку — завжди здаються часом, коли на міжнародній арені відбуваються серйозні зміни. Розпад Радянського Союзу, революція в Румунії, що скинула Чаушеску, Жасминова революція в Тунісі та радянське вторгнення в Афганістан — усе це сталося в грудні. Іранська революція, що скинула шаха Резу Пахлеві, розпочалася на початку січня”, – нагадав Курт Волкер.

Волкер назвав кілька негайних кроків для того, аби зупитини російську агресію.

Західні європейці мають активніше виступати проти агресії Росії.

Якщо Сполучені Штати помітно відверто заявляють про агресивну поведінку Росії, а Європа відносно спокійна, це подає сигнал про те, що Захід розділений і не діятиме. Америка має лідирувати, але Європа при цьому має бути солідером: єдність має вирішальне значення, і все, що менше, заохочує Росію.

Негайно запровадити санкції проти Росії.

Поточна політика Заходу полягає в тому, що якщо Росія ічинить ще гірше, тоді (і тільки тоді) Захід введе нові санкції. Цю динаміку треба змінити — Захід має застосувати нові санкції проти Росії негайно і погодитись на зняття цих санкцій лише в тому випадку, якщо Росія відмовиться від військової ескалації.

Збільшити військову допомогу Україні зараз.

Сенатори США Шахін та Портман вже представили резолюцію на підтримку збільшення допомоги Україні у сфері безпеки. Адміністрація Байдена має публічно схвалити це та швидко опрацювати конкретні запити щодо військової допомоги, подані міністром оборони Резніковим під час його нещодавнього візиту до Вашингтона, незалежно від будь-яких законодавчих дій. Час має важливе значення.

Тримати Росію в невизначеності.

Союзники США та НАТО не повинні сигналізувати про те, які заходи “знято з порядку денного”. Росія має бути не впевнена в тому, які кроки Захід може зрештою зробити, щоб підтримати Україну. Заздалегідь обіцяючи, що збройні сили США не будуть задіяні, або навіть просто заявляючи про свою тверду відданість існуючим союзникам, а не друзям, які не є союзниками, Захід сигналізує Росії про те, що напад на деякі країни є безпечним, і, отже, заохочує подальшу російську агресію проти них.

Інвестувати у енергетичну безпеку України.

Вразливість України перед російською агресією посилюється, коли вона залежить від енергоносіїв, що імпортуються, навіть якщо вони не імпортуються безпосередньо з Росії. Для досягнення справжньої енергетичної незалежності потрібен час, але ця мета має бути метою спільно прийнятою Україною, США та Європою, і необхідно негайно розробити політику для просування в цьому напрямку.

Довідка. Курт Волкер обіймав кілька урядових посад, зокрема, за адміністрації Джорджа Буша-молодшого працював у Раді національної безпеки і Державному департаменті США, був послом США в НАТО.

2017 року Волкер став спеціальним представником Держдепу США з питань України. З того часу він не раз відвідав Донбас, вів переговори про врегулювання конфлікту з українською та російською владами, озвучував пропозиції з мирного урегулювання.

Має репутацію “яструба”, неодноразово закликав адміністрацію Дональда Трампа протидіяти викликам з боку Росії. Його вислови щодо Росії були досить різкими та прямолінійними.