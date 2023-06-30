30 червня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9342 – ухвалений раніше Верховною Радою – який, зокрема, передбачає збільшення тривалості відпусток та додаткові виплати військовим.

Джерело: пресслужба Верховної Ради України та народний депутат від “Євросолідарності”, співавтор законопроєкту Олексій Гончаренко

Законопроєкт народні обранці ухвалили цього тижня, 28 червня. Вже сьогодні, 30 червня, його підписав президент.

Як пояснив Гончаренко, тепер, відповідно до закону, українських військово службовців очікують такі зміни:

відпустки терміном 30 днів та +10 днів за сімейними обставинами без урахування часу на дорогу;

для строковиків – відпустки терміном 30 днів та доплати у розмірі 6000 гривень;

поранені військовослужбовці щомісяця отримуватимуть по 100 000 гривень на час лікування;

полонені військовослужбовці отримуватимуть виплати розміром 100 000 гривень щомісяця на час перебування у полоні;

зниклі безвісти військовослужбовці отримуватимуть щомісячну доплату розміром 100 000 гривень;

курсанти матимуть відпустки 10 днів взимку та 20 днів улітку, а також доплати розміром 2350 гривень;

військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання, отримуватимуть доплати від 30 000 до 100 000 гривень;

Військовослужбовці, які зазнали поранень та визнані обмежено придатними і зараховані у розпорядження відповідного командира, отримають доплати розміром 20 100 гривень

інструктори військовослужбовців отримуватимуть доплати розміром від 15 000 до 30 000 гривень.

Також нардеп опублікував інструкцію, як отримати 30-денну відпустку.