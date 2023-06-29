Народні обранці, ухваливши 28 червня проєкт закону № 9342, скасували відстрочку від мобілізації особам, які мають родичів з I чи II групою інвалідності.

Джерело: Радіо Свобода

Якщо законопроєкт № 9342 підпише президент України Володимир Зеленський і він почне діяти, тоді до лав ЗСУ зможуть мобілізовувати нову категорію осіб. Мовиться про тих, хто моє родичів з I або II групою інвалідності.

На даний час відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка).

Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ.

В ухваленому напередодні законі зʼявився абзац 11 частини І статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” зі словами “за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати”.

Тобто, якщо закон буде підписано президентом, такі військовозобов’язані будуть повинні будуть служити. Відстрочка і надалі діятиме лише для тих військовозобов’язаних, у родині яких більше немає тих, хто зміг би утримувати особу з інвалідністю.