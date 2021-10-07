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Зеленський підписав закон про індустріальні парки

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4416-1 щодо індустріальних парків. Він, зокрема, передбачає впровадження низки стимулів для залучення інвестицій.

Четвер, 7 жовтня 2021, 13:57

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Як зазначається, Зеленський підписав закон про індустріальні парки 5 жовтня. Його повернули до Верховної Ради з підписом президента.

Закон передбачає спрощення створення і будівництво індустріальних парків. Зокрема, нова редакція визначає об’єкти, які можуть розміщуватися в індустріальному парку.

Крім того, визначено правовий статус наукових парків, їх організаційно-правову форму, окреслено їх завдання та мету, надано право засновникам створювати наукові парки без погодження із центральними органами виконавчої влади.

Закон також надає право науковим паркам самостійно встановлювати напрями діяльності без затвердження їх відповідним центральним органом виконавчої влади.

У разі виходу закладу вищої освіти та/або наукової установи, за участі яких було створено науковий парк, зі складу засновників, такий науковий парк підлягає ліквідації.

Також закон дозволяє закладу вищої освіти та/або науковій установі-засновнику надавати приміщення для розміщення наукових парків на умовах орендної плати, як для бюджетних установ. Іноземні юридичні особи можуть брати участь у формуванні статутного капіталу наукових парків у будь-якій формі.

До переліку джерел фінансування наукового парку також включили гранти, кредити й поворотну фінансову допомогу.

Нагадаємо, що 7 вересня Верховна Рада прийняла закон про індустріальні парки. Відповідне рішення підтримали 290 народних депутатів.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв міському голові Бучі Анатолію Федоруку, що нардепи підтримають законопроєкт про індустріальні парки.
Теги: Володимир Зеленський, інвестиції, індустріальні парки

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