Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Йдеться про законопроєкт №2195, яким передбачається продаж землі на електронних аукціонах. Наразі документ повернули до Верховної Ради з підписом президента.

Документом передбачається, що торги державною землею відбуватимуться в режимі онлайн. Подання документів та реєстрацію на торги можна здійснити з будь-якої точки світу. Всю необхідну інформацію стосовно аукціону і лотів буде розміщено у мережі.

На переконання авторів законопроєкту, у такий спосіб організатори торгів не зможуть зловживати правами учасників.

Згідно з документом, інформація про учасників до завершення аукціону буде конфіденційною. Брати участь у торгах зможуть не менше двох осіб.

Торги проходитимуть у три раунди. При цьому наголошується, що один раунд — одне підвищення ставки. Мінімальний крок визначено не менше ніж 1% від стартової ціни лота. Гарантійний внесок аукціону становитиме від 30% від стартової ціни.