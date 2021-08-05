Зеленський про паспортизацію мешканців ОРДЛО та їх залучення до виборів в РФ: Це рабство якесь

ЗеПорушення

53

Всього порушень

2

Днів без порушень
19:26 В США до 2030 року продажі електромобілів мають складати 50%, – Байден
18:56 Памела Андерсон продала будинок в Малібу за рекордну ціну: фото
18:52 Працює навіть вночі: Каньє Вест готується до прем’єри альбому «Donda»
18:52 Байден пообіцяв притулок гонконжцям, що перебувають у США
18:42 «Кат» із «Комітету смерті»: хто став новим президентом Ірану
18:24 Біограф Стіва Джобса напише книгу про Ілона Маска
17:54 Олег Ляшко став власником деревообробного бізнесу: в Раді він лобіював його інтереси, – ЗМІ
17:47 Вишиванки, каска та булава: як «слуга народу» Корнієнко відвідував села Черкащини
17:05 До 30-ї річниці незалежності пройде марафон із поліпшення статей в українській Вікіпедії: деталі
16:51 Каньє Вест натякнув на колаборацію із The Weeknd у новому альбомі «Donda»
16:38 ВООЗ закликає продовжувати грудне вигодовування під час зараження COVID-19 і після вакцинації
16:03 Вакцина Moderna ефективна на 93% через пів року після щеплення
16:02 Тренерка бельгійської олімпійської чемпіонки носить на удачу фігурку з The Legend of Zelda
15:33 Ястремська на поліграфі довела, що допінг потрапив в її організм через «фізичний контакт» із хлопцем
15:24 Єврокомісія уклала контракт на закупівлю до 200 млн доз вакцини Novavax
15:24 Супутник NASA сфотографував масштабні лісові пожежі, що вирують у Туреччині, – фото
15:06 Під Мінськом будують щось схоже на табір для політв’язнів, – CNN
14:47 Після 31 серпня карантин однозначно продовжать, – санлікар Кузін
14:34 Таїланд заборонив використання сонцезахисних кремів, що завдають шкоди коралам
14:28 Українська каратистка Терлюга вийшла в півфінал Олімпійських ігор
14:01 У Моршині, де вакциновано 66% дорослих, нема жодного хворого на COVID-19, – МОЗ
13:51 У Бангладеш внаслідок удару блискавки загинули 17 гостей весілля
Ексклюзив
13:38 У поліції Києва спростували чутки про відставку Андрія Крищенка
13:20 Лукашенко заявив, що Україна стала новою загрозою для Білорусі
13:06 Чоловіку, який прийшов до Кабміну з гранатою, повідомили про підозру
12:56 Як Ріанна стала найбагатшою знаменитістю. Не завдяки музиці
12:42 Кінопрем’єри серпня 2021: Анонси нових фільмів у кінотеатрах
11:37 Інвестиційна компанія Vanguard заплатить вакцинованим працівникам по $1000
11:19 Як влада ховає від суспільства суддю Миколу Чауса, – фото
10:34 З УДО звільнили військового, який побив танцюриста Дорофєєвої

Зеленський про паспортизацію мешканців ОРДЛО та їх залучення до виборів в РФ: Це рабство якесь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що видача російських паспортів жителям ОРДЛО загрожує тим, що Росія може забрати Донбас, так само як і Крим. Водночас він вважає залучення українців до виборів в РФ рабством.

Четвер, 5 серпня 2021, 19:18

Про це він заявив під час інтерв’ю в ефірі державного телеканалу Дом.

“Що стосується Росії по паспортизації. Росія порушує міжнародне право. Чим паспортизація (на Донбасі – ред.) відрізняється від паспортизації в Криму? Та ні чим. Спочатку ти роздаєш паспорти РФ, а потім заходиш і кажеш: Я захищаю своє населення. Ось чим це небезпечно”, – заявив він.

За його словами, участь українців з ОРДЛО в російських виборах є елементом паспортизації.

“Українців з цими паспортами (російськими – ред.) вони саджають в автобуси, примушують голосувати. Це рабство якесь. Але як показує історія – зазвичай такі кроки історія змиває як після дощу. Все це пройде”, – сказав президент.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що вважає видачу російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій, зокрема Донбасу, першим кроком до анексії.

  • 24 квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям окупованого Донбасу. Після цього в “ДНР/ЛНР” було відкрито “пункти прийому документів” на отримання паспортів РФ.
  • 1 травня того ж року Володимир Путін видав новий указ, що спрощував порядок отримання громадянства РФ для українців, котрі жили в Криму і на Донбасі до весни 2014 року.
  • 8 травня Кабінет Міністрів України визнав недійсними паспорти країни-агресора, які можуть видавати українським громадянам, котрі проживають на території тимчасово окупованої частини Донбасу. Згодом у Євросоюзі офіційно відмовилися визнавати російські паспорти жителів ОРДЛО.
  • У квітні цього року президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз на окупованих територіях Донецької та Луганської областей проживають до 300 тисяч людей із російськими паспортами.
Теги: Володимир Зеленський, ОРДЛО, паспорти РФ

Читати #Букви у Telegram і у Facebook