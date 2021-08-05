Зеленський про паспортизацію мешканців ОРДЛО та їх залучення до виборів в РФ: Це рабство якесь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що видача російських паспортів жителям ОРДЛО загрожує тим, що Росія може забрати Донбас, так само як і Крим. Водночас він вважає залучення українців до виборів в РФ рабством.

Про це він заявив під час інтерв’ю в ефірі державного телеканалу Дом.

“Що стосується Росії по паспортизації. Росія порушує міжнародне право. Чим паспортизація (на Донбасі – ред.) відрізняється від паспортизації в Криму? Та ні чим. Спочатку ти роздаєш паспорти РФ, а потім заходиш і кажеш: Я захищаю своє населення. Ось чим це небезпечно”, – заявив він.

За його словами, участь українців з ОРДЛО в російських виборах є елементом паспортизації.

“Українців з цими паспортами (російськими – ред.) вони саджають в автобуси, примушують голосувати. Це рабство якесь. Але як показує історія – зазвичай такі кроки історія змиває як після дощу. Все це пройде”, – сказав президент.

Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що вважає видачу російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій, зокрема Донбасу, першим кроком до анексії.