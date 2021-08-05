Зеленський про паспортизацію мешканців ОРДЛО та їх залучення до виборів в РФ: Це рабство якесь

Про це він заявив під час інтерв’ю в ефірі державного телеканалу Дом.
“Що стосується Росії по паспортизації. Росія порушує міжнародне право. Чим паспортизація (на Донбасі – ред.) відрізняється від паспортизації в Криму? Та ні чим. Спочатку ти роздаєш паспорти РФ, а потім заходиш і кажеш: Я захищаю своє населення. Ось чим це небезпечно”, – заявив він.
За його словами, участь українців з ОРДЛО в російських виборах є елементом паспортизації.
“Українців з цими паспортами (російськими – ред.) вони саджають в автобуси, примушують голосувати. Це рабство якесь. Але як показує історія – зазвичай такі кроки історія змиває як після дощу. Все це пройде”, – сказав президент.
Нагадаємо, що раніше Зеленський заявив, що вважає видачу російських паспортів жителям тимчасово окупованих територій, зокрема Донбасу, першим кроком до анексії.
- 24 квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям окупованого Донбасу. Після цього в “ДНР/ЛНР” було відкрито “пункти прийому документів” на отримання паспортів РФ.
- 1 травня того ж року Володимир Путін видав новий указ, що спрощував порядок отримання громадянства РФ для українців, котрі жили в Криму і на Донбасі до весни 2014 року.
- 8 травня Кабінет Міністрів України визнав недійсними паспорти країни-агресора, які можуть видавати українським громадянам, котрі проживають на території тимчасово окупованої частини Донбасу. Згодом у Євросоюзі офіційно відмовилися визнавати російські паспорти жителів ОРДЛО.
- У квітні цього року президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз на окупованих територіях Донецької та Луганської областей проживають до 300 тисяч людей із російськими паспортами.