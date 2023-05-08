Сьогодні Володимир Зеленський подав до верховної ради України законопроєкт, згідно з яким пропонується перенести святкування Дня перемоги з 9 на 8 травня. Водночас глава держави підписав указ про встановлення 9 травня Днем Європи.

Про це глава держави написав в Telegram.

“8 травня Україна та вільний світ згадують про шість страшних років в історії людства. З 1939-го по 1945-й. Роки, які забрали життя мільйонів людей, зокрема 8 мільйонів українців. Роки окупації та звірств, кровопролитних боїв, бомбардувань, блокад і масових страт, Голокосту. Усього зла, яке нацизм приніс світу, приніс на нашу землю. Різні народи в єдності, у союзництві у складі антигітлерівської коаліції протистояли злу”, – наголосив Зеленський.

Також очільник держави зазначив, що саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. І саме 8 травня світ вшановує пам’ять усіх, чиї життя були забрані тією війною.

“Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це – історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі. Сьогодні я подаю до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років”, – наголосив він.

За законом 8 травня з 2015 року в Україні святкується День пам’яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом. Пропозиція президента передбачає відзначення обох цих свят 8 травня, тоді як 9 травня буде відзначатися День Європи, згідно з опублікованим указом.

“Усвідомлюючи європейську ідентичність українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю встановити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу”, – йдеться в документі.