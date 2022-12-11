Про це повідомив Зеленський у Telegram.
Під час розмови з президентом Франці було синхронізовано позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі.
“Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України”, — зазначив президент.
Макрон у Twitter пообіцяв підтримку України до визволення всіх окупованих територій.
“Україна зможе розраховувати на підтримку Франції стільки, скільки потрібно для повного відновлення свого суверенітету та територіальної цілісності”, — йдеться у повідомленні.
Також Володимир Зеленський продовжив діалог з Реджепом Таїпом Ердоганом. Президент України подякував Туреччині за прихисток українських дітей, а також сотні генераторів для наших міст.
“Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи #GrainfromUkraine. Також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору”, — додав Зеленський.
9 грудня на відкритті Всесвітнього форуму TRT Ердоган заявляв, що планує провести розмову з Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним. Темою переговорів мала стати продовольча криза.
“Припинення поставок критично важливих продуктів спричинило глобальну продовольчу кризу. У неділю (11 грудня, – ред.) я проведу розмову з Путіним. Я також проведу розмову із Зеленським”,— казав Ердоган.
- У Німеччині заявили, що планують надати Україні більше зброї та боєприпасів. Уряди країн обговорюють постачання сучасних танків.