Про це повідомило Welt.

За словами посла України в Німеччині Олексія Макеєва, Берлін запевнив сторону Києва у своїх намірах.

“У прямих переговорах нас запевнили, що буде більше зброї та більше боєприпасів. Які саме, ми оголосимо разом у відповідний час”, — сказав він.

Він наголосив, що не хоче чинити дипломатичний тиск на федеральний уряд. Натомість він хоче змусити Берлін надати те, що він має, швидше, бо Україна не має часу чекати на зброю.

Посол додав, що українські захисники потребують більшої кількості зенітних систем, самохідних гаубиць, гепардів і боєприпасів.

“Крім того, ми ще ведемо переговори про поставку танків Marder і Leopard. Однак рішення щодо цього залишається за федеральним урядом”, – сказав посол.

Зокрема Київ очікує від Берліну більш оперативного реагування на наші конкретні пропозиції та запити. Посол заявив, що у цьому питанні спостерігається позитивна динаміка.