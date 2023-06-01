Джерело: Володимир Зеленський у Telegram.
До Молдови мають прибути 50 президентів, прем’єр-міністрів та високопосадовців європейських чиновників. Серед них президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц.
“Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію “Петріотів”. ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього”, – йдеться в повідомленні.
Захід відбудеться у замку Мімі у селі Булбоаке, яке розташоване приблизно за 35 кілометрів від Кишинева.
Європейську політичну спільноту створили минулого року після вторгнення Росії в Україну. Цей загальноєвропейський урядовий форум є платформою, що об’єднує європейських лідерів для обговорення та пошуку рішень найбільш нагальних проблем Європи. Зокрема порушують питання безпеки, стабільності та енергетичну стійкість.
- На конференції з нагоди Міжнародного дня захисту дітей президент України Володимир Зеленський зачитав уривки щоденника восьмирічного хлопчика Єгора з Маріуполя. Дитина описувала жахіття, які їй та її родині довелося пережити через російське вторгнення.