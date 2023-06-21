Президент Володимир Зеленський призначив послів у трьох країнах, зокрема у Бразилії, Індії та Колумбії.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Згідно з указом №341/2023, послом у Бразилії став експосол України у Німеччині Андрій Мельник.

“Призначити Мельника Андрія Ярославовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Федеративній Республіці Бразилія”, – сказано в указі.

Мельник має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, який він отримав у 2016-му. У листопаді 2022 року він обіймав посаду заступника Дмитра Кулеби. До цього, зокрема з грудня 2014 по жовтень 2022 років, він був послом у Німеччині. На цій посаді його замінив Олексій Макєєв.

Як зазначається в указі №340/2023, послом України у Колумбії став Юрій Полюхович.

“Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Перу Полюховича Юрія Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Колумбія за сумісництвом”, – сказано в указі.

Полюхович обіймає посаду посла у Перу у грудні 2022-го. З 2014 до 2016 року він був радником міністра освіти на громадських засадах. З 2017 року очолює громадську організацію “Українська науково-дослідна фундація”.

Також 11 вересня 2019-го Полюхович був призначений на посаду першого заступника глави МОН. А з 10 по 25 березня 2020 роки він обіймав посаду в.о. очільника міністерства.

Згідно з указом, №339/2023, послом України в Індії став Олександр Поліщук.

“Призначити Поліщука Олександра Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Індія”, – сказано в указі.

З жовтня 2018 року Олександр Поліщук обіймає посаду заступника міністра оборони. Водночас він – генерал-майор запасу. Має досвід дипломатичної служби на посаді заступника військового представника Місії України при НАТО з 2004 по 2007 рік.

Також Поліщук – член делегації для участі у Тристоронній контактній групі з 2020 по 2022 роки.