19 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що не бачить підстав для звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Джерело: відповідь на петицію

Глава уряду зауважив, що член Кабміну може бути звільнений відповідно до визначеного законом переліку підстав.

Натомість пояснив, що зі змісту петиції “неможливо встановити факти та обставини, які б давали чіткі підстави” для того, щоб прем’єр порушив у Верховній Раді питання про звільнення Ткаченка.

Окрім цього, Шмигаль вказав, що очільник Мінкульту раніше надіслав лист на адресу Секретаріату уряду, в якому відкидає будь-які звинувачення.

“Зазначена петиція не містить жодних конкретних фактів щодо діяльності О. Ткаченка на посаді міністра культури та інформаційної політики”, – наголосив міністр у листі.

Зауважимо, петиція із закликом звільнити очільника Міністерства культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка набрала понад 25 000 підписів. Петицію зареєстрували 7 березня 2023 року.

Автор петиції – Шиян Юрій В’ячеславович. У своїй петиції він закликає прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля здійснити подання до Верховної Ради України про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики Олександра Владиславовича Ткаченка, у зв’язку з неналежним виконанням ним своїх посадових обов’язків.

Шиян наголосив, що на посту очільника відомства Ткаченко керував так, що “спричинив стагнацію в культурній сфері”.

“Недотриманням слова, привселюдно осквернив пам’ять всіх загиблих Героїв України та проявив крайню зневагу до них, до бійців, до тих, хто зараз віддає своє життя. Народ обурений політикою пана Ткаченка. Просимо звільнити Ткаченка Олександра Владиславовича з поста міністра культури та інформаційної політики України”, – мовиться у зверненні.

Зазначимо, Олександр Ткаченко – міністр культури та інформаційної політики України з червня 2020 року. До того він був редактором, ведучим, кореспондентом, гендиректором “Нового каналу” та групи каналів “1+1 Media”.

Додамо, що Ткаченко очолив Мінкульт у червні 2020 року, а з 2019 року, до призначення міністром, був народним депутатом від політичної партії “Слуга народу”, головою комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.