Відповідний указ № 592/2021 опубліковано на офіційному сайті Офісу президента.
На цій посаді Ростислав Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу Президента.
“Серед пріоритетних завдань – підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності”, – розповів новопризначений заступник керівника Офісу Глави держави.
В ОПУ додали, що Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові. Закінчив Національний університет “Києво-Могилянська академія” (“економіка та підприємництво”) та Київський економічний університет ім. Гетьмана (“економічна теорія”).
Протягом 15 років працював у промисловості.
У 2012-2019 рр. обіймав посаду генерального директора заводу “Запоріжсталь”, який входить до групи “Метінвест” Рината Ахметова.
У травні цього року Ростислава Шурму призначили членом наглядової ради Державного концерну “Укроборонпром”.
- У травні на той час заступниця глави Офісу президента Юлія Свириденко була обрана членом наглядової ради НАК “Нафтогаз України”.
- 4 листопада народні депутати підтримали призначення Юлії Свириденко на посаду першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки. До призначення вона відповідала за економічний напрям в Офісі президента України.