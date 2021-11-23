Відповідний указ № 592/2021 опубліковано на офіційному сайті Офісу президента.

На цій посаді Ростислав Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу Президента.

“Серед пріоритетних завдань – підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності”, – розповів новопризначений заступник керівника Офісу Глави держави.

В ОПУ додали, що Ростислав Шурма народився 1983 року у Львові. Закінчив Національний університет “Києво-Могилянська академія” (“економіка та підприємництво”) та Київський економічний університет ім. Гетьмана (“економічна теорія”).

Протягом 15 років працював у промисловості.

У 2012-2019 рр. обіймав посаду генерального директора заводу “Запоріжсталь”, який входить до групи “Метінвест” Рината Ахметова.

У травні цього року Ростислава Шурму призначили членом наглядової ради Державного концерну “Укроборонпром”.