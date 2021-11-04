Сьогодні, 4 листопада, народні депутати підтримали призначення ще трьох нових членів Кабінету Міністрів: Юлії Свириденко — на посаду першої віцепрем'єр-міністерки — міністерки економіки, Ірини Верещук — на посаду віцепрем'єр-міністерки — міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Павла Рябікіна — на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це повідомляють #Букви.

Ірина Верещук

За кандидатуру Ірини Верещук проголосувало 260 народних депутатів.

Як проголосували фракції:

“Слуга народу” – 218;

ОПЗЖ – 0;

“Європейська Солідарність” – 0;

“Батьківщина” – 0;

“Голос” – 0;

Група “За Майбутнє” – 14;

Група “Довіра” – 20.

Що відомо про Ірину Верещук?

2010 році Верещук була обрана Рава-Руською міською головою від партії “Сильна Україна”, керівником якої був Сергій Тігіпко. Балотувалася як безпартійна. На початку 2015 року подала у відставку з посади міського голови.

У 2019 році була обрана народною депутаткою від партії “Слуга народу” під №29 в загальному списку. У 2020 році Ірина Верещук брала участь у виборах мера Києва від партії “Слуга народу”, але програла, зайнявши п’яте місце.

Раніше #Букви зібрали в один матеріал все, що відомо про Ірину Верещук: її сексистські висловлювання, фейки проти п’ятого президента Петра Порошенка, балотування на посаду мера Києва та інше.

Павло Рябікін

Кандидатуру Рябікіна на посаду міністра стратегічних галузей України підтримали 237 нардепів.

Як голосували фракції:

“Слуга Народу” – 197;

ОПЗЖ – 0;

“Європейська Солідарність” – 0;

“Батьківщина” – 0;

“Голос” – 0;

Група “За майбутнє” – 14;

Група “Довіра” – 19.

Що відомо про Павла Рябікіна?

У 2009-2010 роках працював надзвичайним та повноважним послом України у Данії. У 2014-2015 роках обіймав посаду заступника голови КМДА.

Рябікін був народним депутатом України 3-го, 4-го та 7-го скликань: двічі безпартійним, один раз – від партії “УДАР”.

22 жовтня 2020 року Кабінет Міністрів скасував розпорядження про тимчасове виконання обов’язків голови Державної митної служби Андрієм Павловським. Чиновника звільнили з посади заступника голови Державної митної служби України. 18 листопада 2020 року Кабмін на засіданні призначив гендиректора аеропорту “Бориспіль” Павла Рябікіна очільником Державної митної служби.

Рябікін – п’ятий керівник ДМС за останні півтора року.

У грудні народний депутат від партії “Слуга народу” Олександр Дубінський повідомив, що Рябікін нібито написав заяву про звільнення з посади голови Держмитниці. Рябікін це спростував.

Юлія Свириденко

Міністеркою економіки стала Юлія Свириденко – її кандидатуру підтримали 256 народних депутатів.

Як голосували фракції:

“Слуга народу” – 214;

ОПЗЖ – 0;

“Європейська Солідарність” – 0;

“Батьківщина” – 0;

“Голос” – 0;

Група “За майбутнє” – 13;

Група “Довіра” – 20.

Що відомо про Юлію Свириденко?

Трудову діяльність Свириденко розпочала у 2008 році з посади економістки з фінансової роботи Українсько-андоррського спільного підприємства АТ “АМП” (Київ). У березні 2018 року стала першою заступницею голови Чернігівської обласної держадміністрації. З липня по листопад 2018 року Свириденко виконувала обов’язки голови ОДА.

У вересні 2019 року Свириденко стала заступницею міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України. 22 липня 2020 року її призначили першою заступницею міністра розвитку економіки. Цю посаду Свириденко займала аж до переходу на роботу в ОПУ. Пізніше Уряд звільнив її з посади заступниці міністра (за власним бажанням).

У грудні 2020 року Зеленський звільнив з посади заступниці Єрмака Юлію Ковалів, призначивши замість неї Юлію Свириденко.

У лютому Зеленський вивів заступницю голови Офісу президента Андрія Єрмака — Юлію Свириденко зі складу делегації у Тристоронній контактній групі.

31 травня 2021 року заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко обрана членом наглядової ради НАК “Нафтогаз України”.

Після складання присяги новими міністрами голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до прем’єра Дениса Шмигаля: “Ваш Уряд доукомплектований – працюйте!”