Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Нідерландів, де, зокрема, зустрівся з Пьотром Хофманскі та Освальдо Завалою Агілером - президентом та секретарем Міжнародного кримінального суду (МКС) відповідно.

Про це йдеться у Telegram-каналі Зеленського.

Президент зазначив, що питання притягнення до відповідальності всіх, хто винен у воєнних злочинах проти людяності та геноциді українського народу – принципове для України.

“Для нас результат – це виключно конкретні вироки всім російським воєнним злочинцям. Включно з вищим керівництвом країни-агресора”, – наголосив Зеленський.

Як відомо, 4 травня о 9 годині ранку за місцевим часом Зеленський прибув до Сенату, аби зустрітися зі спікеркою Палати представників Верою Бергкамп та головою Сенату Яном Антоні Бруйном.

Окрім представників МКС, президент України повинен зустрітись з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та у тристоронньому форматі також із прем’єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.

Крім того, Зеленського очікує аудієнція у короля Віллєма-Александра і візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів.