Про це йдеться у Telegram-каналі Зеленського.
Президент зазначив, що питання притягнення до відповідальності всіх, хто винен у воєнних злочинах проти людяності та геноциді українського народу – принципове для України.
“Для нас результат – це виключно конкретні вироки всім російським воєнним злочинцям. Включно з вищим керівництвом країни-агресора”, – наголосив Зеленський.
Як відомо, 4 травня о 9 годині ранку за місцевим часом Зеленський прибув до Сенату, аби зустрітися зі спікеркою Палати представників Верою Бергкамп та головою Сенату Яном Антоні Бруйном.
Окрім представників МКС, президент України повинен зустрітись з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та у тристоронньому форматі також із прем’єр-міністром Бельгії Александером де Кроо.
Крім того, Зеленського очікує аудієнція у короля Віллєма-Александра і візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів.
- 3 травня у межах візиту до Фінляндії президент Володимир Зеленський провів переговори з прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, главою уряду Ісландії Катрін Якобсдоттір та, відповідно, з прем’єркою Санною Марін.