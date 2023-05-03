Про це глава держави повідомив у Facebook.
Під час зустрічі з головою уряду Швеції сторони детально обговорили параметри подальшої оборонної допомоги Україні.
З огляду на головування Швеції у Раді Євросоюзу в першому півріччі 2023 року окрему увагу під час переговорів приділили руху України на шляху до членства в ЄС. Зокрема, мовилося про прогрес нашої держави у виконанні відповідних рекомендацій Єврокомісії.
З прем’єр-міністеркою Данії основну увагу приділили комплексній підтримці країною України в нашій боротьбі з російським агресором. Глава держави особисто подякував очільниці уряду Данії за нещодавно створений в цій країні фонд на підтримку України.
Зеленський також висловив вдячність главі уряду Ісландії за оборонну підтримку України як на двосторонньому рівні, так і в межах НАТО, а також за вагому підтримку енергетичного сектору України.
Під час зустрічі з Санною Марін сторони обговорили поточну ситуацію в Україні та виклики, пов’язані з війною. Президент висловив вдячність за потужну та стійку підтримку нашої держави й українців із перших днів повномасштабної агресії Росії.
За словами Володимира Зеленського, надзвичайно важливим сигналом саміту глав держав Північної Європи та України є те, що нордичні країни продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свою територіальну цілісність і спільні для наших народів цінності.
Зауважимо, 3 травня лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.
- 2 травня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником парламенту Португалії Аугушту Сантушем Сілвоюю. Сторони обговорили взаємодію на шляху інтеграції України в Європейський Союз і НАТО та першочергові потреби українських захисників.
- Президент Чехії Петр Павел під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Північноатлантичного альянсу.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня, під час свого першого візиту до України від початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, заявив, що Україна “заслуговує стати повноправним членом альянсу”.