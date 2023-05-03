3 травня у межах візиту до Фінляндії президент Володимир Зеленський провів переговори з прем’єром Швеція Ульфом Крістерссоном, прем’єр-міністеркою Данія Метте Фредеріксен, главою уряду Ісландії Катрін Якобсдоттір та, відповідно, з прем’єркою Санною Марін.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Під час зустрічі з головою уряду Швеції сторони детально обговорили параметри подальшої оборонної допомоги Україні.

З огляду на головування Швеції у Раді Євросоюзу в першому півріччі 2023 року окрему увагу під час переговорів приділили руху України на шляху до членства в ЄС. Зокрема, мовилося про прогрес нашої держави у виконанні відповідних рекомендацій Єврокомісії.

З прем’єр-міністеркою Данії основну увагу приділили комплексній підтримці країною України в нашій боротьбі з російським агресором. Глава держави особисто подякував очільниці уряду Данії за нещодавно створений в цій країні фонд на підтримку України.

Зеленський також висловив вдячність главі уряду Ісландії за оборонну підтримку України як на двосторонньому рівні, так і в межах НАТО, а також за вагому підтримку енергетичного сектору України.

Під час зустрічі з Санною Марін сторони обговорили поточну ситуацію в Україні та виклики, пов’язані з війною. Президент висловив вдячність за потужну та стійку підтримку нашої держави й українців із перших днів повномасштабної агресії Росії.

За словами Володимира Зеленського, надзвичайно важливим сигналом саміту глав держав Північної Європи та України є те, що нордичні країни продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свою територіальну цілісність і спільні для наших народів цінності.

Зауважимо, 3 травня лідери Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі оприлюднили спільну заяву, де підтримали вступ України до Європейського Союзу та НАТО.