Джерело: Володимир Зеленський у Facebook.
Планується, що центр буде протидіяти російським злочинам проти українських дітей.
Під час відкриття центру Володимир Зеленський ознайомився з планом дій Bring Kids Back UA. Влада, закордонні уряди та міжнародні організації будуть об’єднувати свої зусилля для повернення в Україну вивезених Росією дітей.
Він додав, що вже 371 дитину повернули до України.
“Початок точно позитивний…. Головний сенс – у назві програми: Bring Kids Back UA. Я нам відверто бажаю повернути всіх дітей додому, в Україну… Хочеться повернути дітей в Україну, і якнайшвидше, поки вони діти”, — зазначив глава держави.
- В Україну повернули підлітка Вʼячеслава, якого росіяни примусово депортували з тимчасово окупованого Маріуполя.