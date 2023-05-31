Президент Володимир Зеленський відкрив Центр захисту прав дитини напередодні Міжнародного дня захисту дітей. Глава держави ознайомився з планом повернення дітей у межах Bring Kids Back UA.

Джерело: Володимир Зеленський у Facebook.

Планується, що центр буде протидіяти російським злочинам проти українських дітей.

Під час відкриття центру Володимир Зеленський ознайомився з планом дій Bring Kids Back UA. Влада, закордонні уряди та міжнародні організації будуть об’єднувати свої зусилля для повернення в Україну вивезених Росією дітей.

Він додав, що вже 371 дитину повернули до України.

“Початок точно позитивний…. Головний сенс – у назві програми: Bring Kids Back UA. Я нам відверто бажаю повернути всіх дітей додому, в Україну… Хочеться повернути дітей в Україну, і якнайшвидше, поки вони діти”, — зазначив глава держави.