Джерело: міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Вона розповіла, що Вʼячеслав ріс без батьків. У 2021 році у віці 15 років він почав навчання в Маріупольському вищому металургійному училищі.
Після окупації військовими РФ Маріуполя росіяни депортували Вʼячеслава до Шахтарська. Втім, хлопець знайшов спосіб дати знати про себе та як звʼязатись з відповідними особами. Станом на сьогодні хлопець вже в Україні.
Верещук подякувала МЗС України, службі у справах дітей Деснянського району Києва та Дар’ї Касьяновій з “СОС Дитячі Містечка Україна”, а також Українській мережі “За права дитини”.
24 травня в Україну вдалося повернула ще 12 українських дітей, яких вивезли на свою територію росіяни. Депортація здійснювалася під медійним прикриттям – окупанти розповідали, що вивозили на мовбито відпочинок у літніх таборах з окупованих частин Харківської та Херсонської областей України.
- 17 березня МКС видав ордери на арешт Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львови-Бєлової за ймовірну схему депортації українських дітей до Росії – практику, яку російський уряд називає порятунком дітей, заперечуючи, що депортація є примусовою.
- У польському місті Осса 49 українських дітей отримали свої перші ID-картки від Державної міграційної служби.
- Україна розслідує ймовірну роль Білорусі в примусовому вивезенні українських дітей з тимчасово окупованих Росією територій.