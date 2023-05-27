В Україну повернули підлітка Вʼячеслава, якого росіяни примусово депортували з тимчасово окупованого Маріуполя.

Джерело: міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона розповіла, що Вʼячеслав ріс без батьків. У 2021 році у віці 15 років він почав навчання в Маріупольському вищому металургійному училищі.

Після окупації військовими РФ Маріуполя росіяни депортували Вʼячеслава до Шахтарська. Втім, хлопець знайшов спосіб дати знати про себе та як звʼязатись з відповідними особами. Станом на сьогодні хлопець вже в Україні.

Верещук подякувала МЗС України, службі у справах дітей Деснянського району Києва та Дар’ї Касьяновій з “СОС Дитячі Містечка Україна”, а також Українській мережі “За права дитини”.

24 травня в Україну вдалося повернула ще 12 українських дітей, яких вивезли на свою територію росіяни. Депортація здійснювалася під медійним прикриттям – окупанти розповідали, що вивозили на мовбито відпочинок у літніх таборах з окупованих частин Харківської та Херсонської областей України.